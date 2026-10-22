川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在造勢場合透露，曾要求谷歌協助將大西洋改名為川普或美國相關名稱，但遭執行長皮伽拒絕，事件再度引發外界對其地名更名作法的關注。

川普 總統21日在南卡羅萊納州一場造勢集會上表示，他曾致電谷歌 執行長皮伽（Sundar Pichai），詢問能否「處理」他以自己或美國的名字重新命名大西洋的提議，但遭到拒絕。

影片連結：https://x.com/CBSNews/status/2113110428347765016?s=20

衛報報導，川普說：「我只喜歡兩個大洋：大西洋和太平洋。除了這兩個大洋，我不會用川普或美國的名字命名其他大洋。所以我們認真考慮了大西洋，我打電話給Google地圖，他們先前在湖泊更名一事上非常配合，但至今仍對墨西哥灣 更名心有餘悸。」

川普先前曾簽署行政命令，將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）。他也曾在美加貿易爭端期間，推動將安大略湖（Lake Ontario）更名為美國湖（Lake America），並簽署行政命令，要求美國聯邦機構使用新名稱。

川普透露，他當時告訴皮伽：「桑德爾，我正在考慮大西洋。」但根據川普的說法，皮伽拒絕了這項提議。川普轉述皮伽的回應：「不、不、不。這次我不會答應。先生，海洋不一樣，涵蓋許多國家。請別要我們這麼做。」

川普接著說：「所以我可能會放棄。我應該放棄嗎？我想，我們還是保留大西洋這個名字吧。」

衛報已聯繫谷歌尋求評論。谷歌先前曾配合川普的更名要求，引發包括墨西哥和加拿大在內的各方批評。在Google地圖上，美國使用者看到的地點名稱分別為「美國灣」和「美國湖」，搜尋結果則會顯示新名稱，並以括號附上原名。墨西哥和加拿大使用者看到的仍是原名。

美國與伊朗交戰期間，川普9月曾提議以自己的名字重新命名荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。他在真實社群寫道：「我們應該把荷莫茲海峽改名為川普海峽（TRUMP STRAIT）嗎？？？就像美國本身一樣，這條水道將比以往任何時候都更加『火熱』！」