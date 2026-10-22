新聞評論／川普獎勵舉報 大家相互猜疑、彼此監視社會？

川普總統20日在白宮宣布打擊社安福利詐欺的記者會上，特別表揚 獨立記者薛爾里，贈金表彰他揭露明尼蘇達州疑似福利詐欺的行動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 本文肯定反詐欺有其必要，但提醒吹哨獎勵若缺乏嚴格查證與防濫用機制，可能演變成告密、歧視與政治宣傳工具，侵蝕法治與社會信任。

川普 總統20日宣布推出「詐欺吹哨者獎勵計畫」(Fraud Whistleblower Incentive Program，WHIP)，編列2500萬元，鼓勵民眾舉報涉及聯邦資金的詐欺行為，符合條件者最高可獲3萬元獎金。政府以金錢獎勵揭發不法，原是維護納稅人權益的措施，但當檢舉可以換取金錢與名聲，美國是否也將逐漸形成人人猜疑、彼此監視的社會？

打擊詐欺有其必要。聯邦醫療、托兒補助及各項福利計畫，使用的都是納稅人的錢，任何虛報、冒領或侵占公款的行為，都應依法追究。美國早有吹哨者制度，鼓勵知情人士揭露企業違法及政府弊端。因此，檢舉獎勵本身並無不妥，真正值得檢視的是制度如何運作，以及能否防止遭到濫用。

根據司法部規定，這項為期三年的試行計畫，獎金介於1萬至3萬元。值得注意的是，檢舉線索若促成符合條件的聯邦刑事起訴，即可能獲得獎勵，不必等到法院作出有罪判決。

這項設計有助鼓勵民眾提供線索，卻也帶來疑問：當被告尚未定罪，檢舉者便可能領取獎金，政府如何確保制度不會成為誇大指控、惡意檢舉甚至私人報復的誘因？

更令人關注的是，川普宣布計畫時，還給獨立記者薛爾里(Nick Shirley)1萬元支票，表彰他揭露明尼蘇達州疑似福利詐欺的行動。政府肯定揭弊者無可厚非，但當政治人物親自頒獎，檢舉便可能從單純的執法線索，轉變成具有政治象徵意義的公開表揚。

明州案件正好說明其中的複雜性。當地確實發生重大福利詐欺，部分涉案人士已經認罪；但薛爾里影片質疑的部分托兒中心，也曾被其他媒體發現有兒童在場，並非所有指控都獲得證實。

個別人士犯罪，不能證明整個產業都有問題；某些移民涉及詐欺，更不能推論同一族裔的經營者都值得懷疑。然而，當詐欺案件與索馬里亞移民身分反覆連結，原本應針對具體證據的調查，就可能演變成對整個社群的猜疑。

這種風險同樣值得華人社區警惕。華人經營的餐館、托兒中心、居家照護機構及其他小型企業，也可能因語言、文化差異或族裔刻板印象而遭到不實指控。即使最後證明清白，商譽與生計仍可能受到傷害。

檢舉有獎是否代表美國正在走向極右？答案不能如此簡化。檢舉制度本身沒有左右之分，民主社會也需要吹哨者揭發不法。真正令人憂慮的，是當政府把打擊犯罪與族裔標籤、政治宣傳結合，甚至讓未經證實的指控，成為煽動社會情緒的工具，制度便可能助長排外與威權傾向。

民主社會與告密社會的差別，在於是否尊重證據、正當程序與無罪推定。檢舉只能是調查起點，不能取代司法判斷；政府獎勵提供線索者，也不代表被檢舉者已經犯罪。

川普政府若要讓新制度真正發揮反詐欺作用，就必須公開獎金審核標準，確保執法機關獨立查證，並建立防止惡意檢舉、保護無辜者及避免族裔歧視的機制。政治人物更不應讓獎金發放淪為個人宣傳或政治酬庸工具。

美國需要勇於揭弊的公民，卻不需要人人互相監視的社會。當政府鼓勵人民舉報他人，也必須接受人民監督其如何運用這項權力。

反詐欺的目的應是維護公正，而不是製造恐懼。當檢舉變成有獎競賽，美國真正需要守住的，不只是納稅人的錢，更是民主社會不可或缺的信任、法治與公民自由。