川普：遭俄扣押4年的美國退休老師哈伯德獲釋

2022年以來遭到俄羅斯扣押的美國公民哈伯德(Stephen Hubbard)已經獲釋。（美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示，美國退休老師哈伯德在被俄羅斯扣押4年後已獲釋並返家途中，且非大規模換囚；外界同時關注此事與美俄斡旋及制裁豁免的關聯。

川普 總統21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，從2022年以來遭到俄羅斯 扣押的美國公民哈伯德(Stephen Hubbard)已經獲釋，目前正在返家途中，很快便能與家人團圓。川普表示，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)對於退休老師哈伯德的釋放並未要求任何交換條件。

川普表示，與普亭通電話提出請求之後，哈伯德便獲得釋放。川普指出，哈伯德獲釋並不是大規模換囚行動的一部分。

華盛頓郵報21日報導，哈伯德律師德魯卡(Martin De Luca)表示，已經看到媒體報導釋放消息，「我們正在等候美國政府的確認」。

報導指出，川普白宮特使威科夫(Steve Witkoff)21日在聖彼得堡拜會普亭時，稱讚同意釋放哈伯德的普亭是「人道主義者」。

威科夫對普亭說：「閣下是一位人道主義者，我向您致敬與讚揚，並且再次感謝。」

報導指出，美國目前正為結束俄烏戰爭斡旋，俄羅斯與烏克蘭在這個時空背景之下，都在爭取川普政府青睞。

川普21日表示，哈伯德獲釋與美國同意豁免俄羅斯制裁的決策有關。川普說，如果實施制裁，爭取釋放的談判肯定完全停止。

俄羅斯官方媒體報導，普亭與威科夫在聖彼得堡會面時，哈伯德已經抵達聖彼得堡普爾科沃機場(Pulkovo Airport)。

74歲的哈伯德來自密西根州大急流市(Big Rapids)，數十年來在海外擔任英文老師，包括在日本、賽普勒斯等地，2014年起住在烏克蘭。

2022年2月底，俄羅斯全面入侵烏克蘭。幾周後，哈伯德則在4月間於烏克蘭城市伊久姆(Izyum)被捕。

2024年10月，莫斯科法院經過閉門審理後，判處哈伯德6年10個月有期徒刑。

俄羅斯官媒報導，俄方檢察官指控哈伯德在2022年2月簽約幫烏克蘭參戰，參加訓練並接受武器，收取酬勞。家屬則對供詞提出質疑表示，哈伯德身為和平主義者，不曾擁有槍枝。