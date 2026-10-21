我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：遭俄扣押4年的美國退休老師哈伯德獲釋

又見中國跨境鎮壓 台相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷

川普：遭俄扣押4年的美國退休老師哈伯德獲釋

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2022年以來遭到俄羅斯扣押的美國公民哈伯德(Stephen Hubbard)已...
2022年以來遭到俄羅斯扣押的美國公民哈伯德(Stephen Hubbard)已經獲釋。（美聯社資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示，美國退休老師哈伯德在被俄羅斯扣押4年後已獲釋並返家途中，且非大規模換囚；外界同時關注此事與美俄斡旋及制裁豁免的關聯。

川普總統21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，從2022年以來遭到俄羅斯扣押的美國公民哈伯德(Stephen Hubbard)已經獲釋，目前正在返家途中，很快便能與家人團圓。川普表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對於退休老師哈伯德的釋放並未要求任何交換條件。

川普表示，與普亭通電話提出請求之後，哈伯德便獲得釋放。川普指出，哈伯德獲釋並不是大規模換囚行動的一部分。

華盛頓郵報21日報導，哈伯德律師德魯卡(Martin De Luca)表示，已經看到媒體報導釋放消息，「我們正在等候美國政府的確認」。

報導指出，川普白宮特使威科夫(Steve Witkoff)21日在聖彼得堡拜會普亭時，稱讚同意釋放哈伯德的普亭是「人道主義者」。

威科夫對普亭說：「閣下是一位人道主義者，我向您致敬與讚揚，並且再次感謝。」

報導指出，美國目前正為結束俄烏戰爭斡旋，俄羅斯與烏克蘭在這個時空背景之下，都在爭取川普政府青睞。

川普21日表示，哈伯德獲釋與美國同意豁免俄羅斯制裁的決策有關。川普說，如果實施制裁，爭取釋放的談判肯定完全停止。

俄羅斯官方媒體報導，普亭與威科夫在聖彼得堡會面時，哈伯德已經抵達聖彼得堡普爾科沃機場(Pulkovo Airport)。

74歲的哈伯德來自密西根州大急流市(Big Rapids)，數十年來在海外擔任英文老師，包括在日本、賽普勒斯等地，2014年起住在烏克蘭。

2022年2月底，俄羅斯全面入侵烏克蘭。幾周後，哈伯德則在4月間於烏克蘭城市伊久姆(Izyum)被捕。

2024年10月，莫斯科法院經過閉門審理後，判處哈伯德6年10個月有期徒刑。

俄羅斯官媒報導，俄方檢察官指控哈伯德在2022年2月簽約幫烏克蘭參戰，參加訓練並接受武器，收取酬勞。家屬則對供詞提出質疑表示，哈伯德身為和平主義者，不曾擁有槍枝。

精華 FAQ

  • 川普表示，從2022年以來遭俄羅斯扣押的美國公民哈伯德已獲釋，正返家途中，很快就能與家人團圓。他強調這並非大規模換囚行動的一部分。

  • 報導指出，哈伯德2022年4月在烏克蘭伊久姆被捕，2024年10月又遭莫斯科法院閉門審理後判處6年10個月徒刑。俄方指控他參與烏軍訓練並收受酬勞。

  • 川普稱，哈伯德獲釋與美方同意豁免俄羅斯制裁有關；同時，美國正斡旋結束俄烏戰爭，俄烏都希望爭取川普政府青睞，因此此事被視為外交互動的一部分。

俄羅斯 川普 普亭

上一則

川普政府已撤銷逾30萬簽證 4000件涉生育旅遊

延伸閱讀

川普只顧油價和選票 澤倫斯基不忍了

川普只顧油價和選票 澤倫斯基不忍了
川普忙與俄羅斯談交易 對烏克蘭卻愈來愈強硬 紐時揭外交大轉向

川普忙與俄羅斯談交易 對烏克蘭卻愈來愈強硬 紐時揭外交大轉向
川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物
川普變成對烏攻城槌 華郵：普亭成功說服川普 克宮視為重大勝利

川普變成對烏攻城槌 華郵：普亭成功說服川普 克宮視為重大勝利

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36
白宮發言人扎卡里亞13日在白宮簡報室接受記者提問。（美聯社）

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

2026-10-17 02:40

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」