商務部長嫌台灣太遠 川普宣布五角大廈砸15億元 推晶片製造回流

美國總統川普20日出席在北卡格林維爾的造勢活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在北卡造勢時宣布五角大廈投資15億美元推動晶片回流，盧特尼克更直指台灣距離美國太遠，強調要把半導體製造帶回美國。

國會山報報導，美國總統川普 20日宣布，五角大廈 將投資15億美元，擴大北卡羅來納州 的先進半導體生產，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克並直接點名台灣，稱目前半導體晶片全都在台灣製造，「距離美國實在太遠了」，因此川普正積極將半導體製造業帶回美國。

川普20日在北卡羅來納州格林維爾（Greenville）舉行的期中選舉造勢活動上宣布：「戰爭部將投資15億美元，就在北卡羅來納州生產尖端半導體晶片。」這項投資也是川普政府推動製造業回流美國的最新舉措。

川普同時宣布，矽比科集團（Sibelco）將在北卡羅來納州興建一座大型製造工廠，並邀請商務部長盧特尼克上台，向現場支持者說明相關計畫。

盧特尼克表示：「總統的一項根本目標，是把半導體製造業帶回美國。這些晶片全都是在台灣製造的，對吧？而台灣對美國來說實在太遠了，所以他要把晶片製造帶回美國。」

不過，盧特尼克並未透露太多投資細節，僅表示矽比科的新工廠將專注於石英製造。他強調，石英基本上是半導體製造的基礎，而這座工廠就將設在北卡羅來納州。

川普則稱，許多企業目前對美國製造業的投資規模已達到「前所未見的水準」，並指出，盧特尼克持續與有意將生產業務遷回美國的企業合作，強調這些企業之所以願意回流，正是受到關稅政策及川普政府施政的影響。

事實上，川普近期已多次在期中選舉造勢活動上宣布大型投資計畫，包括台灣將投資44億美元參與阿拉斯加天然氣管線計畫，以及南韓將投資2000億美元於美國能源基礎設施。