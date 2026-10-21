川普政府已撤銷逾30萬簽證 4000件涉生育旅遊
川普政府上任後大舉撤銷逾30萬份簽證，並以打擊生育旅遊為重點，已對相關持有人及涉中國案件採取更強力行動。
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川普政府上任後大舉撤銷逾30萬份簽證，並以打擊生育旅遊為重點，已對相關持有人及涉中國案件採取更強力行動。
紐約郵報(New York Post)20日報導，川普總統去年就任第二任以來，國務院已撤銷超過30萬份簽證。其中至少4000份的持有人「從事或協助生育旅遊」。
國務院：數量和速度都是歷屆政府之最
國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)說：「川普政府已撤銷超過30萬份簽證，撤銷的數量和速度都是歷屆政府之最。」
他指出，持簽證來美的外國人只要違法、詐欺或危害國家安全，政府一律零容忍，並將持續採取行動，守護邊境與國家安全。
國務院上月才證實，自2025年1月以來已撤銷逾25萬份簽證；今年1月公布的數字則是逾10萬份。
撤銷的主要是非移民簽證，包括商務和觀光旅客逾期居留者。
在2025年遭撤銷的簽證中，四分之一是因為傷人或相關罪行，22%是酒駕，竊盜和藥物濫用或販毒各占7%。
川普8月6日簽署了行政命令打擊「生育旅遊」，遏止外國人持簽證赴美產子以取得美國公民身分後，國務院即於8月12日組成「防範生育旅遊特別工作組」(Birth Tourism Prevention Task Force) ，成立僅兩個月已吊銷700多件由中國公民持有的美國簽證。
針對生育旅遊，副助理國務卿巴斯克斯(Edgar "Eddie" Vasquez)日前特別點名中國人，指工作組打擊力度最大的行動，是針對利用移民系統可為其出生子女獲取美國公民身分的中國公民，重申「不應允許中國生育旅遊業利用美國公民的特權牟利，同時破壞我們移民法的完整性」。
他強調，「美國公民身分不容買賣，川普總統已明確表示，他的政府將捍衛美國公民身分的意義和價值」，國務院將動用一切可用手段，透過吊銷參與或協助生育旅遊者的簽證，並瓦解從中獲利的網絡。
「生育旅遊」通常指外國孕婦以遊客身分，取得簽證後赴美分娩，使子女憑出生地獲得公民身分，有不少機構就此提供涉赴美產子一條龍服務。
除了孕婦赴美分娩外，也有外國人委託在美代孕，情況愈來愈受到關注。「每日信號」報導指出，僅南加州就有超過107家由華人經營的代孕仲介機構。
美國生殖醫學會(ASRM)旗下學術期刊早前刊載一項研究：指外國人委託在美代孕的年度胚胎移植數量，從2014年的2758例增至2019年的4905例，增幅約為78%。這些外國客戶群體以中國公民為最大單一來源，占比達41.7%。
紐約郵報報導指出，川普第二任以來，國務院已撤銷超過30萬份簽證，且撤銷速度與數量都被形容為歷屆政府之最，顯示執法力道明顯升高。 內文指出，至少4000份簽證的持有人被認定從事或協助生育旅遊。川普簽署打擊相關行政命令後，國務院又成立特別工作組，專門針對這類案件加強吊銷。 官員表示，打擊最強的行動之一是針對利用移民制度讓子女取得美國公民身分的中國公民，認為不應讓生育旅遊業牟利並破壞移民法完整性，因此將持續吊銷相關簽證。
精華 FAQ
紐約郵報報導指出，川普第二任以來，國務院已撤銷超過30萬份簽證，且撤銷速度與數量都被形容為歷屆政府之最，顯示執法力道明顯升高。
內文指出，至少4000份簽證的持有人被認定從事或協助生育旅遊。川普簽署打擊相關行政命令後，國務院又成立特別工作組，專門針對這類案件加強吊銷。
官員表示，打擊最強的行動之一是針對利用移民制度讓子女取得美國公民身分的中國公民，認為不應讓生育旅遊業牟利並破壞移民法完整性，因此將持續吊銷相關簽證。
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