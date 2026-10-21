川普政府已撤銷逾30萬簽證 4000件涉生育旅遊

川普總統第二任已取消30萬個簽證，其中有4000個是涉及生育旅遊。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府上任後大舉撤銷逾30萬份簽證，並以打擊生育旅遊為重點，已對相關持有人及涉中國案件採取更強力行動。

紐約郵報(New York Post)20日報導，川普 總統去年就任第二任以來，國務院 已撤銷超過30萬份簽證 。其中至少4000份的持有人「從事或協助生育旅遊」。

國務院：數量和速度都是歷屆政府之最

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)說：「川普政府已撤銷超過30萬份簽證，撤銷的數量和速度都是歷屆政府之最。」

他指出，持簽證來美的外國人只要違法、詐欺或危害國家安全，政府一律零容忍，並將持續採取行動，守護邊境與國家安全。

國務院上月才證實，自2025年1月以來已撤銷逾25萬份簽證；今年1月公布的數字則是逾10萬份。

撤銷的主要是非移民簽證，包括商務和觀光旅客逾期居留者。

在2025年遭撤銷的簽證中，四分之一是因為傷人或相關罪行，22%是酒駕，竊盜和藥物濫用或販毒各占7%。

川普8月6日簽署了行政命令打擊「生育旅遊」，遏止外國人持簽證赴美產子以取得美國公民身分後，國務院即於8月12日組成「防範生育旅遊特別工作組」(Birth Tourism Prevention Task Force) ，成立僅兩個月已吊銷700多件由中國公民持有的美國簽證。

針對生育旅遊，副助理國務卿巴斯克斯(Edgar "Eddie" Vasquez)日前特別點名中國人，指工作組打擊力度最大的行動，是針對利用移民系統可為其出生子女獲取美國公民身分的中國公民，重申「不應允許中國生育旅遊業利用美國公民的特權牟利，同時破壞我們移民法的完整性」。

他強調，「美國公民身分不容買賣，川普總統已明確表示，他的政府將捍衛美國公民身分的意義和價值」，國務院將動用一切可用手段，透過吊銷參與或協助生育旅遊者的簽證，並瓦解從中獲利的網絡。

「生育旅遊」通常指外國孕婦以遊客身分，取得簽證後赴美分娩，使子女憑出生地獲得公民身分，有不少機構就此提供涉赴美產子一條龍服務。

除了孕婦赴美分娩外，也有外國人委託在美代孕，情況愈來愈受到關注。「每日信號」報導指出，僅南加州就有超過107家由華人經營的代孕仲介機構。

美國生殖醫學會(ASRM)旗下學術期刊早前刊載一項研究：指外國人委託在美代孕的年度胚胎移植數量，從2014年的2758例增至2019年的4905例，增幅約為78%。這些外國客戶群體以中國公民為最大單一來源，占比達41.7%。