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川普2.0撤銷逾30萬簽證 數量速度創歷任政府紀錄 合法移民也遭殃

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普20日在馬里蘭州安德魯聯合基地，準備搭乘空軍一號前往南卡。(美聯社)
美國總統川普20日在馬里蘭州安德魯聯合基地，準備搭乘空軍一號前往南卡。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普第二任期大幅加速撤銷簽證並緊縮移民政策，累計逾30萬份簽證遭取消，合法移民與特定社群也受到衝擊。

路透報導，美國國務院20日表示，自美國總統川普2025年1月展開第二任期以來，川普政府已撤銷超過30萬份美國簽證，無論撤銷數量或速度，均創下歷任美國政府紀錄。國務院8月10日才公布撤銷逾17萬5000份簽證，意味著短短約2個月內，又有至少12萬5000份簽證遭撤銷，顯示川普政府正加速推動全面性的移民緊縮政策。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日在社群平台X公布最新數據表示，川普政府「撤銷簽證的數量與速度，超越美國歷史上任何一屆政府」。他強調，對於持簽證入境美國，卻違反法律、涉及詐欺或危害美國國家安全的外國人，政府採取零容忍立場。

值得注意的是，川普2024年競選總統時，主要承諾打擊非法移民，但重返白宮後，政策影響範圍已擴及合法移民。除了大規模撤銷簽證，川普政府也對部分工作簽證課徵高額費用，進一步提高外國人透過合法管道赴美工作及移民的門檻。

紐約時報18日曾報導，川普政府今年初大幅收緊移民政策，合法移民簽證核發數量驟減一半，創1930年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。台灣也受波及，2月發給台灣民眾的移民簽證僅60張，比2023至2024年每月平均180張銳減約67%；中國、日本及南韓的核發數量也全面下滑。

川普政府主張，加強移民執法及大規模遣返行動，目的是維護美國國內安全。然而，人權倡議人士批評，相關措施侵犯正當法律程序及言論自由權利，也讓少數族裔面臨更不安全的環境，甚至引發執法機關涉及種族歧視性盤查的疑慮。

其中，最受爭議的案例包括參與挺巴勒斯坦示威、抗議以色列攻擊加薩的外國人士，以及因在社群媒體評論美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）遇刺事件，而遭撤銷簽證的外國人。

除了試圖遣返參與抗議活動的外國人士，川普政府也全面加強審查移民及簽證申請人的社群媒體活動。人權倡議人士指出，政府以國家安全為由打擊批評者，並利用個別詐欺案件，將執法範圍擴大至整個移民社群，例如明尼蘇達州的索馬利亞裔美國人社群。

精華 FAQ

  • 美國國務院表示，自川普2025年1月展開第二任期以來，已撤銷超過30萬份簽證，且撤銷數量與速度都創下歷任政府紀錄，顯示移民管制明顯升級。

  • 不僅針對非法移民，連合法持簽證入境者也可能受影響；政府稱對違法、涉及詐欺或被認定危害國安者採零容忍，部分抗議者與社群發言者也被波及。

  • 人權團體批評相關措施侵害正當法律程序與言論自由，並可能導致種族歧視性盤查；同時，合法移民簽證核發驟減，也讓各國申請人面臨更高門檻。

簽證 移民 川普

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