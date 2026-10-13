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川普發布英男遭老虎咬死影片 白宮跟進轉發挨批

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川普經常在社群媒體發布挑釁內容。(美聯社)
川普經常在社群媒體發布挑釁內容。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普發布英國男子遭老虎攻擊致死影片，白宮官方帳號也跟進轉發，引發外界批評其判斷與內容過於煽動，警方則證實死者身分與事發經過。

川普總統今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上，發布一段英國男子遭老虎攻擊致死的駭人影片，白宮官方帳號隨後也轉發這段影片，在網路上引發強烈反彈。

▲ 影片來源：X平台＠RapidResponse47（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社報導，這段長41秒的影片記錄這名英國男子10日在一家野生動物園遭老虎攻擊的過程。白宮隨後在社群平台X的官方帳號「快速反應47」（Rapid Response 47）轉發這段影片。

川普經常在社群媒體發布挑釁內容，他發布這段影片時寫道「永遠不要招惹大自然！」，隨後又上傳疑似由人工智慧（AI）生成的影片，畫面是多人遭大型貓科動物撕咬，配上單薄刺耳的電子合成樂。

「快速反應47」在X上有230萬名追蹤者，不少網友紛紛質疑川普的判斷力，有人直言這則貼文「病態」，另有網友寫道：「我是忠實支持者，但這篇貼文我不敢恭維。每個人看法不同吧。」

經英國廣播公司（BBC）與警方確認，影片中的男子名叫柴普曼（William Chapman），他因這起事件傷重身亡。

英國警方當時接獲通報，有一名男子闖入英格蘭北部城市頓卡斯特（Doncaster）附近約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）猛獸區。

警方在聲明中指出：「老虎隨後攻擊這名男子，造成他重傷…緊急救援人員迅速趕抵現場，但儘管醫護人員盡全力搶救，這名男子仍不幸於當場宣告不治。」

約克郡救護服務局（Yorkshire Ambulance Service）表示，事發後已派遣2輛救護車和1架空中救護直升機趕赴現場。

精華 FAQ

  • 他在Truth Social上貼出一段英國男子遭老虎攻擊致死的41秒影片，還加上「永遠不要招惹大自然！」等文字，後續又分享疑似AI生成的血腥畫面，因內容駭人而引發批評。

  • 因為白宮在X上的官方帳號「快速反應47」轉發了這段影片，等於替川普的貼文擴大傳播，隨即遭不少網友質疑判斷失當，甚至有人直指這則貼文內容病態。

  • 經BBC與警方確認，死者是William Chapman。警方表示他闖入英格蘭北部頓卡斯特附近的約克郡野生動物園猛獸區後遭老虎攻擊，救援人員趕到時已傷重不治。

川普 白宮

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