川普稱青年運動企圖在美期中選舉前推升油價 批行徑惡劣
川普指控葉門青年運動在伊朗授意下重啟攻擊，企圖於美國期中選舉前推升油價，並警告將持續關注其對沙烏地阿拉伯的襲擊。
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川普指控葉門青年運動在伊朗授意下重啟攻擊，企圖於美國期中選舉前推升油價，並警告將持續關注其對沙烏地阿拉伯的襲擊。
美伊戰爭引發的區域衝突擴大之際，美國總統川普發文指控葉門叛軍「青年運動」企圖在美國期中選舉前蓄意推升油價上漲，並警告說他「絕不忘記」該組織襲擊沙烏地阿拉伯一事。
路透社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱「『青年運動』（Houthi）的行徑極其惡劣」，指控該組織在美軍去年打擊葉門後一度沉寂，隨後又在伊朗授意下重啟攻擊。
川普也明確表示，他的警告將延續至11月3日美國期中選舉結束後，「選後我仍會關注此事，而且我絕對不會忘記」。
「青年運動」近日對沙烏地阿拉伯展開一系列攻擊，包括空襲位於沙國首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），造成13死、逾300人受傷，迫使機場暫停營運。
川普今天稍早告訴記者，他「可能」要求土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）進行干預，以支持沙烏地阿拉伯的利益。「我想艾爾段總統會照我的要求去做。」
「青年運動」重啟攻勢引發外界擔心全球石油供應和航運中斷，恐怕進一步推升能源價格上漲。
川普指控青年運動刻意在美國期中選舉前發動或重啟攻擊，藉此推升油價上漲，並形容其行徑極其惡劣，認為背後還有伊朗授意。 報導指出，青年運動對沙烏地阿拉伯發動一系列攻擊，包括空襲利雅德的哈立德國王國際機場，造成13死、逾300人受傷，並迫使機場暫停營運。 由於青年運動重啟攻勢，外界擔心全球石油供應與航運可能受阻，進一步推升能源價格，也使中東區域衝突對國際經濟的衝擊更加明顯。
精華 FAQ
川普指控青年運動刻意在美國期中選舉前發動或重啟攻擊，藉此推升油價上漲，並形容其行徑極其惡劣，認為背後還有伊朗授意。
報導指出，青年運動對沙烏地阿拉伯發動一系列攻擊，包括空襲利雅德的哈立德國王國際機場，造成13死、逾300人受傷，並迫使機場暫停營運。
由於青年運動重啟攻勢，外界擔心全球石油供應與航運可能受阻，進一步推升能源價格，也使中東區域衝突對國際經濟的衝擊更加明顯。
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