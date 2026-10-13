民用攝影機遭駭 恐洩漏戰爭情資

AI摘要 文章摘要整理： 民用網路攝影機因防護不足，正被各國駭客轉為戰時情報工具，用於監控敵軍、鎖定目標與評估攻擊效果，成為新型資安破口。

從保全系統、視訊門鈴、交通監控設備到嬰兒監視器，網路攝影機早已融入日常生活。然而，這些容易遭入侵的設備如今也成為戰場上的情報工具，可用來追蹤敵方目標、監視動態甚至發動攻擊。

「華爾街日報」報導舉例指，以美國與以色列 今年初聯手轟炸伊朗 期間，以國北部一名養雞業者架在雞舍外的中國製監視器遭駭客控制，而監視器的拍攝範圍正好有助掌握以軍在邊境的動態。

美國網安諮詢公司「記錄未來」(Recorded Future)的國安專家勒斯里(Alexander Leslie)表示：「我們現在看到，民用監控系統正被轉化為戰時情報蒐集工具。」他認為，無所不在的數位攝影機已成全球資安防線中最薄弱的環節。

再如，俄羅斯與烏克蘭在戰爭中對攝影機加強網攻力道，以監控對方、鎖定新目標及評估己方攻擊造成的損害。以色列今年稍早駭入伊朗的交通監視器，取得策劃刺殺伊朗時任最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的情報。伊朗及其代理人隨後反擊，入侵數百部可能涉及以色列國安敏感資訊的網路攝影機及監視器，其中包括前述的雞舍監視器。

以色列國家網路安全局(Israel National Cyber Directorate)資安專家諾利(Eliav Noori)指出：「他們不可能從伊朗直接用望遠鏡觀察以色列，因此利用暴露於網際網路的攝影機，把它們變成自己的瞭望台。」

支持烏克蘭的國際駭客團體Team OneFist也利用這種方式蒐集情報，並於2022年底協助烏軍發現並攻擊俄羅斯一處秘密空軍基地。

同時，這比間諜更勝一籌。被駭入的攝影機正逐漸承擔以往由空中偵察或地面間諜執行的部分任務，包括鎖定目標、評估戰損及蒐集其他戰場情報。入侵位置適當的攝影機，能讓情報分析人員更接近目標，風險也低於派遣秘密特工滲透敵方。

美國帕羅奧圖網路公司(Palo Alto Networks)雲端安全服務資深副總裁鄒敘(Xu Zou)表示，儘管個人與企業日益重視資安，攝影機等連網設備的內建防護措施往往較不完善，也未必獲得持續監控，或能定期修補漏洞與更新系統。

他指出，企業與政府的資安專家往往不清楚組織內設有多少連網攝影機，因為這類設備通常由設施管理部門或其他非IT團隊安裝及操作。

帕羅奧圖去年發現，在安全防護薄弱的網路連線設備中，絕大多數是網路攝影機與數位錄影機，且全球各地辦公大樓普遍使用的影音串流和視訊會議設備也格外脆弱。

華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)網路與科技創新中心（Center on Cyber and Technology Innovation）兼任研究員班安(Ari Ben Am)說，這些設備不僅被用於軍事行動，也成為資訊戰的有力工具。

對攝影機遭駭的疑慮，正促使各界加強資安防護。一些西方國家已禁用容易遭駭或疑與中國政府有關連的中國品牌網路攝影機。然而，即使採取安全防護措施，攝影機仍難敵有心駭客入侵。

駭客鎖定的目標之一，是連網但防護不足的周邊設備。這些設備擴大了所謂的「攻擊面」，即系統可能遭到入侵的範圍。攝影機本身往往不是主要攻擊目標，卻可能成為駭客發動更大規模攻擊的薄弱環節。