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矽谷大咖紛紛配合川普 AI改名SI…太平洋恐在劫難逃

編譯陳律安／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳（前排左）、美國總統川普（前排中）、SpaceXAI創辦人兼執行...
輝達執行長黃仁勳（前排左）、美國總統川普（前排中）、SpaceXAI創辦人兼執行長馬斯克（前排右）、超微執行長蘇姿丰（後排左三）。路透

AI摘要

文章摘要整理：

川普主張把AI改名為「超級智慧」，矽谷多位科技領袖陸續跟進表態；同時他也再度拋出替海洋重新命名的構想。

當美國總統川普宣布將人工智慧（AI），改名為超級智慧（Super Intelligence，SI）的計畫時，人們可能會懷疑，這是否會蔚為風潮。雖然多數人依舊稱其為AI，但一些矽谷大咖，正配合川普的改名要求，試圖實現他渴望的AI品牌大改造。

馬斯克很快順應川普要求，承諾把SpaceXAI改名為SpaceXSI，並不令人意外。馬斯克迅速響應，承諾將SpaceXAI改名為SpaceXSI，並不令人意外。川普宣稱，「白宮認為，任何使用『人工智慧』一詞，而非廣受接受、更加精確的『超級智慧』一詞的人，都是敵人！」數小時後，Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）便宣布，將AIForce改名為SIForce。這看似是迅速屈服於川普的要求，但也不完全令人意外。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳出席了川普宣布行政命令的峰會，該命令要求政府機關使用「超級智慧」一詞。黃仁勳也向川普靠攏，表示他認為外界誇大了AI帶來的危險。因此，當輝達宣布將投入10億美元推動科學進步，並將「超級智慧研究」納入其中時，也多少在意料之中。畢竟，黃仁勳若得罪川普，可能付出不小的代價。

最新讓步的是微軟執行長納德拉，他與黃仁勳、查克柏格、皮伽、貝佐斯、阿莫戴及馬斯克，一同出席上述AI峰會。納德拉10日發文，呼籲為AI建立「緊急煞車」機制，並在文中多次以「超級智慧」稱呼這項技術。

在川普第二任期內，矽谷科技業一再試圖討好川普政府，與他第一任期時雙方關係緊張的情況形成鮮明對比。

值得注意的是，繼墨西哥灣更名為「美國灣」、安大略湖改稱「美國湖」後，川普如今又打起大西洋或太平洋的主意。他10日在田納西州造勢時表示，希望在卸任前替一片海洋重新命名，甚至開玩笑提議使用自己的名字，改稱「川普洋」，或是「美洲洋」。

精華 FAQ

  • 川普宣布希望把人工智慧AI改稱為「超級智慧」SI，並要求政府機關採用這個說法。他認為這個名稱更精確，也藉此推動一場AI品牌改造。

  • 馬斯克承諾把SpaceXAI改名為SpaceXSI，班紐夫也將AIForce改為SIForce；納德拉則多次以「超級智慧」稱呼相關技術，顯示科技界正向川普靠攏。

  • 川普在田納西州造勢時表示，希望在卸任前替一片海洋重新命名，甚至開玩笑說可叫「川普洋」或「美洲洋」，顯示他也想延伸命名政治。

川普 矽谷 馬斯克

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