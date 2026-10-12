太平洋要改名美洲洋？川普提議：還可以叫「川普洋」

川普總統10日在田納西州的造勢活動說，他考慮把太平洋改名為川普洋或美洲洋。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在田納西州造勢時再拋海洋改名想法，稱可叫「川普洋」或「美洲洋」，此前他已更名墨西哥灣與安大略湖，並表示不會動哈德遜河和密西西比河。

華盛頓郵報 報導，美國總統川普 繼將墨西哥灣 更名為「美國灣」、安大略湖改稱「美國湖」後，如今又打起大西洋或太平洋的主意。他10日在田納西州造勢時表示，希望在卸任前替一片海洋重新命名，甚至開玩笑提議使用自己的名字，改稱「川普洋」(Trump Ocean)，或是「美洲洋」(Ocean of the Americas)。

川普10日在田納西州克拉克斯維爾(Clarksville)舉行造勢集會時表示，「我們已經有一個海灣，也有一座美麗的湖泊。現在有人說，你還需要一條河流……我們需要一條河流，還需要一片海洋。」

川普隨後提出將大西洋或太平洋更名的構想，甚至笑稱，「我們可以叫它『川普洋』，或者『美洲洋』之類的」。現場隨即響起笑聲及掌聲。他接著表示：「我卸任之前，我想我們應該要有一片海洋，還需要一條偉大的河流。」

川普去年將墨西哥灣(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)，不僅引發墨西哥政府不滿，更因美聯社拒絕採用新名稱，與美聯社爆發爭執。今年8月，川普又將位於美國紐約州與加拿大之間的安大略湖(Lake Ontario)更名為「美國湖」(Lake America)。當時美加兩國領導人正因貿易及關稅問題關係緊張。

根據美國法律，總統可以運用行政權力，更改水域及其他地理景觀的官方名稱，而提供線上地圖服務的民間企業，通常也會配合採用新名稱。

不過，川普也表明，有兩條河流不在他的更名清單上，包括流經家鄉紐約州、以探險家亨利．哈德遜(Henry Hudson)命名的哈德遜河(Hudson River)，以及構成田納西州部分西部邊界的密西西比河（Mississippi River）。

談到哈德遜河時，川普表示，「他很久以前就把那條河弄得很好了」。至於密西西比河，川普則提到自己對密西西比州特別有好感，因為他曾在當地選舉取得壓倒性勝利，「我愛密西西比州，我們在那個州贏了非常多票」。

事實上，川普今年9月還曾提議，將美國新墨西哥州(New Mexico)更名為「新美國州」(New America)，但這項更名可能需要州政府及國會採取行動。他上周在一段為新墨西哥州共和黨國會候選人背書的影片中表示，是否更名應由當地居民決定，「我不會強推這件事，但很多人都非常喜歡這個提議」。

川普總統10日在田納西州的造勢活動說，他考慮把太平洋改名為川普洋或美洲洋。(路透)