5大電視新聞網撤白宮聯訪涉壟斷？ 司法部要查

由五家媒體組成的白宮電視記者聯合採訪團，因為抵制報導川普新聞，引發司法部調查。圖為電視記者在白宮橢圓形辦公室報導。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部正調查五大電視新聞網短暫撤回白宮聯訪是否構成違法聯合抵制，同時白宮與媒體因採訪禁令持續在法庭與新聞採訪權上激烈攻防。

司法部 正針對五大電視新聞網展開反托辣斯調查。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，主因就是這些媒體日前為抗議白宮 採訪禁令，曾短暫撤回白宮園區的聯合採訪。

消息人士透露，司法部調查的對象包括美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、有線電視新聞網(CNN)、國家廣播公司(NBC)，以及福斯新聞網(Fox News)。

此前，一名聯邦法官暫緩總統川普禁止CNN、政治新聞網站Politico與MS NOW等媒體進入白宮採訪的禁令，但五大媒體仍短暫停止聯合採訪(pool coverage)以示抗議。

司法部公共事務辦公室主任科文頓(Emily Covington)指出，商業同業間的聯合抵制(group boycott)恐涉違法，「反托辣斯部門(Antitrust Division)正調查這些新聞機構是否違反『謝爾曼法』(Sherman Act)反壟斷法。」

對此，新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)主席布朗(Bruce D. Brown)痛批，這項調查只是司法部為取得媒體內部採訪紀錄的藉口，是在白宮各項報復行動之外，另一種更公然威脅新聞記者的手段。

國會山莊報(The Hill)報導，此事凸顯白宮與媒體間緊張的法律攻防。聯邦法官凱利(Judge Timothy Kelly)先前已延長對採訪禁令的臨時禁制令，現正研議是否發布長期禁制令。

川普政府在法庭文件中主張，實施採訪禁令是出於國家安全考量、反對使用匿名消息來源，並指責相關媒體未能維持基本專業標準與禮儀，甚至報導敏感或機密資訊。然而，媒體代表律師反駁，川普多次公開表示禁令是因為報導太過負面，這證明政府存在憲法第一修正案(First Amendment)所禁止的觀點歧視(viewpoint discrimination)。

最初的暫緩禁令已於日前到期。儘管採訪禁令已被法官裁定暫緩，CNN與Politico至今仍被禁止登上空軍一號(Air Force One)隨同出訪。媒體律師在法庭上指出，這種持續性的排擠已對兩家新聞機構造成實質傷害，要求法院盡快處理。