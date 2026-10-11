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直播處決構成安全威脅？國土安全部長駁斥

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
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國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）。（美聯社）
國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國政府擬公開直播處決胡德堡槍擊案兇手哈桑，國土安全部長稱不會增加安全風險，但相關計畫已引發國內外強烈批評。

美國總統川普政府一名高層官員今天表示，預定直播處決一名造成美軍重大傷亡事件兇手的計畫不會對美國構成額外安全風險。

法新社報導，國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時，被問到此舉是否會讓這名兇手成為其理念的烈士時說：「目前我完全不認為會因此出現更高的風險。」

他表示：「我認為大家必須明白…如果你攻擊美國，我們不會放過你，我們會確保受到與罪行相當的懲罰。」

現年56歲的哈桑（Nidal Hasan）曾任美國陸軍精神科醫師，2009年在德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地發動受蓋達組織（Al-Qaeda）思想影響的攻擊，造成13人死亡、30多人受傷。

他將成為自從1945年以來，首位由美軍行刑隊執行死刑的罪犯。

國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）8日與五角大廈率先提出12月3日由行刑隊公開處決哈桑並且全程直播的計畫，引發國內外強烈譴責。

川普未明確表示這次處決是否會公開直播。

穆林今天受訪時被問到直播議題時表示：「如果不想看，沒人強迫你非看不可。」

他說，川普「以非常、非常、非常直接、前進而且坦率方式領導這個國家，他正在恢復美國價值觀，把我們帶回…美國應有的位置。」

英國首相柏南（Andy Burnham）則痛斥美國可能公開處決的作法「令人憎惡」。

他在播客節目中表示：「我打從心底不想在世界上任何地方看到這種事。」

精華 FAQ

  • 五角大廈提出12月3日以行刑隊處決哈桑並全程直播，目的在傳達對攻擊美軍者的嚇阻訊號，但此舉被批評可能美化暴力並引發強烈道德爭議。

  • 穆林表示，他目前完全不認為直播處決會帶來更高風險，也認為沒有人會強迫民眾觀看；他強調美國會追究攻擊者，並施以與罪行相當的懲罰。

  • 哈桑是前美軍精神科醫師，2009年受蓋達思想影響在德州胡德堡發動攻擊，造成13人死亡、30多人受傷，若遭執行將成為1945年以來首位被美軍行刑隊處死的罪犯。

川普 哥倫比亞 死刑

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