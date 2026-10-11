川普削減「白卡」 難民等數百萬合法移民失去醫療保障

川普政府10月起對聯邦醫療補助的申領進一步限制，使得若干合法移民的福利也受到影響。圖為加州醫師菲利普斯在提供平價醫療服務的社區門診中心治療幼兒。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普推動Medicaid改革後，部分合法移民自10月1日起失去白卡資格，估計將有數百萬人受影響，並使聯邦支出大幅下降。

在川普 總統針對醫療保險實施的改革下，俗稱「白卡 」的聯邦與州合作的醫療補助計畫(Medicaid)一些新限制自10月1日生效。據美聯社報導，這些新的限制措施取消了包括難民和人口走私受害者在內部分合法移民 的白卡資格，預計這些改變將導致數百萬人的白卡投保資格被取消。

這是川普總統「2025年減稅與政策法」(俗稱大又美法)當中針對Medicaid大規模改革的一部分，其中許多措施定於明年初生效。根據國會預算辦公室2025年的估算，這些改革預計將導致750萬人失去醫療保險。

反對此一改革的人士指出，若沒有白卡，許多人將無力負擔私人保險，從而可能推遲就醫或最終湧入急診室，為本已不堪重負的醫療體系增添壓力。對於移民而言，此一改革帶來的衝擊可能格外強烈，川普政府為限制移民獲取公共援助已採取多項措施，Medicaid的新限制使其移民管控行動更加嚴厲。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)在一份聲明中表示：「移民必須能夠自食其力，不應依賴那些由辛勤工作的美國納稅人出錢、且已不堪重負的福利計畫。」

非營利醫療保健研究機構KFF預測，隨著愈來愈多的人被踢出Medicaid，聯邦政府在該項目上的支出將減少9110億元。

在亞利桑納州，官員表示，10月1日有2.9萬名合法移民被從醫療補助計畫名單中剔除；佛羅里達州的這一數字估計接近17.7 萬。KFF的數據顯示，總體而言，來自九個州及哥倫比亞特區共有超過28.1萬名移民預計將失去白卡資格。

失去醫療保險保障的人群包括難民、尋求庇護者以及人口販運和家庭暴力的受害者，綠卡持有者未受影響。

住在亞利桑納州土森市的瑪麗亞·查孔(María Chacon)這五年來一直在照顧她因為車禍而導致無法自主呼吸的兒子。他們一家人原籍墨西哥，於2018年獲得T簽證(專為人口販運受害者提供的簽證)進入美國。

查孔表示，醫療補助計畫幫助支付兒子每月近2.5萬元的護理費用，其中包括給她和丈夫的一筆小額津貼，以補償他們作為長期照顧者的付出。她說，醫師曾明確指出，即便夫妻兩人全天候工作，也無法負擔兒子的照護費用。兒子每月藥費估計高達7000元，如果失去醫療補助，她不知道兒子該如何生存。