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太平洋也改名？川普提議改稱「川普洋」或「美洲之洋」

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統10日在田納西州造勢時表示，希望在卸任前替一片海洋重新命名，甚至開玩笑提...
川普總統10日在田納西州造勢時表示，希望在卸任前替一片海洋重新命名，甚至開玩笑提議使用自己的名字。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在田納西州造勢時再提海洋更名構想，甚至笑稱可叫「川普洋」或「美洲之洋」，並回顧自己先前改名多處水域的爭議。

華盛頓郵報報導，美國總統川普繼將墨西哥灣更名為「美國灣」、安大略湖改稱「美國湖」後，如今又打起大西洋或太平洋的主意。他10日在田納西州造勢時表示，希望在卸任前替一片海洋重新命名，甚至開玩笑提議使用自己的名字，改稱「川普洋」（Trump Ocean），或是「美洲之洋」（Ocean of the Americas）。

川普10日在田納西州克拉克斯維爾（Clarksville）舉行造勢集會時表示，「我們已經有一個海灣，也有一座美麗的湖泊。現在有人說，你還需要一條河流……我們需要一條河流，還需要一片海洋。」

川普隨後提出將大西洋或太平洋更名的構想，甚至笑稱，「我們可以叫它『川普洋』，或者『美洲之洋』之類的。」現場隨即響起笑聲及掌聲。他接著表示，「我卸任之前，我想我們應該要有一片海洋，還需要一條偉大的河流。」

川普去年將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America），不僅引發墨西哥政府不滿，更因美聯社拒絕採用新名稱，與美聯社爆發爭執。今年8月，川普又將位於美國紐約州與加拿大之間的安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）。當時美加兩國領導人正因貿易及關稅問題關係緊張。

根據美國法律，總統可以運用行政權力，更改水域及其他地理景觀的官方名稱，而提供線上地圖服務的民間企業，通常也會配合採用新名稱。

不過，川普也表明，有兩條河流不在他的更名清單上，包括流經家鄉紐約州、以探險家亨利．哈德遜（Henry Hudson）命名的哈德遜河（Hudson River），以及構成田納西州部分西部邊界的密西西比河（Mississippi River）。

談到哈德遜河時，川普表示，「他很久以前就把那條河弄得很好了。」至於密西西比河，川普則提到自己對密西西比州特別有好感，因為他曾在當地選舉取得壓倒性勝利，「我愛密西西比州，我們在那個州贏了非常多票。」

事實上，川普今年9月還曾提議，將美國新墨西哥州（New Mexico）更名為「新美國州」（New America），但這項更名可能需要州政府及國會採取行動。他上周在一段為新墨西哥州共和黨國會候選人背書的影片中表示，是否更名應由當地居民決定，「我不會強推這件事，但很多人都非常喜歡這個提議。」

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精華 FAQ

  • 他表示希望在卸任前替一片海洋重新命名，並提到可將大西洋或太平洋改名，甚至開玩笑使用自己的名字，稱為「川普洋」，或改叫「美洲之洋」。

  • 他先前將墨西哥灣改為「美國灣」、安大略湖改為「美國湖」，其中墨西哥政府表達不滿，美聯社也因拒用新名稱與川普政府出現爭執。

  • 川普明確表示不會更動哈德遜河與密西西比河，前者與他的家鄉紐約州相關，後者則是他提到自己在密西西比州選舉大勝、對當地印象良好。

川普 華盛頓郵報 墨西哥灣

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