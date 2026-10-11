直播胡德堡兇手死刑 川普改口不確定

川普10日說，胡德堡死刑犯是否公開處決，他還沒有做出最後決定。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 胡德堡槍擊案兇手哈桑將於12月3日受刑，國防部長赫塞斯主張直播，但川普改口未定案，並遭民主、共和兩黨人士質疑。

2009年德州胡德堡陸軍基地(Fort Hood)大規模槍擊案兇手、前少校軍醫哈桑(Nidal Hasan)預定將於12月3日處決，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)宣布將直播行刑過程，並稱已獲得川普 總統同意；但面對反對聲浪，川普總統10日改口表示是否直播死刑 ，他尚未做出最後決定。

副總統范斯9日公開表示，他不確定聯邦政府是否會直播死刑執行，並稱如果直播，他不會觀看；多位共和黨議員也明確反對直播。

全國廣播公司(NBC)報導，哈桑2009年在德州胡德堡殺害13人，造成32人受傷，2013年被判處死刑，軍方5日宣布12月行刑。川普9日一度告訴媒體他「絕對」批准本周宣布的直播計畫，但隔天改口：「有兩種想法：一種是不公開，一種是公開。公開的話，或許其他人就不會效仿他了。我最終會做出決定。我知道軍方想怎麼做，但我會做決定。」

赫塞斯宣布直播槍決，已引發各方擔憂和批評。除了眾多民主黨人士強烈反對，部分共和黨人士也質疑，哈桑可能會被其他企圖發動大規模暴力襲擊的人視為烈士。

喬治亞州共和黨眾議員史科特(Austin Scott)在X平台發文指出：「我絕對支持死刑，但直播處決是聖戰分子才會做的事。美國不該這樣做。」

賓州共和黨眾議員布雷斯納罕(Rob Bresnahan)表示：「死刑不該被直播。重點應放在為受害者及其家屬伸張正義，而不是把死刑變成娛樂。他們的痛苦應得到尊重，而不是被公開展示。」

路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)考慮競選2028年總統，他9日公開反對直播死刑指出：「如果是我，我不會直播，也不會公開；我覺得這會讓社會變得更粗俗。」

猶他州共和黨參議員柯蒂斯(John Curtis)9日在X平台發文道：「塞內卡(Lucius Annaeus Seneca，古羅馬哲學家)曾警告，羅馬血腥的公開表演會腐蝕觀看者。當一個文明將處決作為一種娛樂形式時，就會走向衰落。」「國防部長赫塞斯打算直播胡德堡處決，無異助長這種威懾的嗜好。受害者理應獲得以莊重態度施行的正義。公開轉播死亡會貶低我們自身，也不是有效的威嚇手段。我敦促他重新考慮。」

川普10日說，胡德堡死刑犯是否公開處決，他還沒有做出最後決定。(美聯社)