川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

美國總統川普。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在真實社群發文怒批諾貝爾和平獎未頒給自己，並大幅宣稱其已促成多場衝突降溫，連台海未開戰都歸功於他。

美國總統川普 9日在真實社群發文，親自批評挪威諾貝爾 委員會將今年的諾貝爾和平獎頒給曾任國際刑事法院（ICC）法官與聯合國人權事務高級專員的南非律師皮萊（Navi Pillay）。他還聲稱，中國與台灣等熱點地區之所以沒有爆發戰爭，完全是因為他與美國。

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川普貼出皮萊獲獎的即時新聞截圖，寫道：「這個女人獲得了諾貝爾和平獎，擊敗了偉大的美國，而我身為美國代表，解決了8場戰爭，還完成許多其他事情。我對這個女人一無所知，其他人也一樣！事實上，據我所知，除了她顯然非常憎恨以色列之外，根本沒有人聽說過她。我不知道這個女人做過什麼。」

川普強調，他解決了柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧安達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與衣索比亞、亞美尼亞與亞塞拜然，以及以色列與哈瑪斯等8場戰爭。他宣稱，所協助國家的每一位總統和總理都已致函挪威諾貝爾委員會。

川普還聲稱，他即將解決或贏得另外兩場戰爭，分別是美國與伊朗、俄羅斯與烏克蘭的戰爭。他表示：「這兩場戰爭都正以驚人的速度取得進展，但先別管它們，光是我已經解決的8場戰爭，其中任何一場，尤其是巴基斯坦與印度之間的戰爭，就遠遠足以讓我獲得諾貝爾獎。事實上，我應該獲得8座諾貝爾和平獎，而不只是1座。」

川普表示，他阻止伊朗取得核武，避免伊朗炸毀整個中東，甚至波及更遠的地區，拯救的生命比歷史上任何人都多。他還聲稱，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）曾將她獲得的2025年諾貝爾和平獎送給他，並向媒體表示：「唐納．川普解決了許多戰爭，比歷來任何諾貝爾和平獎得主都更有資格獲獎。」川普回應：「根據我在和平方面創下的前所未有紀錄，我同意！」

他接著細數自己的政績，包括與哈瑪斯合作，促成以色列所有人質獲釋，包括最後28名人質，無論生還或死亡；將他所稱的「邪惡獨裁者」馬杜洛趕出委內瑞拉，正努力使委內瑞拉成為富裕的民主國家；阻止伊朗摧毀以色列、中東和歐洲；持續防止南北韓及日本與北韓之間爆發戰爭。

川普宣稱：「再加上中國與台灣，以及許多其他熱點地區，這些地方之所以沒有陷入戰爭，完全是因為川普總統和美國。」

川普還指出，他促使北約國家將軍費支出從國內生產毛額（GDP）的2%提高至5%，「這也是另一件所有人都說不可能辦到的事情」；透過談判促成東歐多國釋放超過900名政治犯，並確保他們返回；讓世界各地196名遭囚禁的人質返家，且「沒有支付任何贖金，不像拜登和歐巴馬，他們會支付數十億美元」。他還宣稱，自己讓北極地區即將迎來繁榮。

川普接著指責：「儘管有這一切，諾貝爾獎今天卻頒給了一名在聯合國工作的自由派人士，一個根本沒有人聽說過的人。在我解決的所有戰爭中，我從未與聯合國交談過，他們毫無幫助。由我這位總統所代表的美國，本來應該獲得諾貝爾和平獎，卻沒有得獎。這是挪威永遠無法抹去的污點，也永遠不會被遺忘。」

他最後寫道：「一小撮反民主、與文明為敵的激進意識形態分子，已讓諾貝爾『和平』獎永遠失去公信力！」