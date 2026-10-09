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川投顧上線？川普8月交易517筆 買進Meta和微軟股票、SpaceX債券

編譯劉忠勇／即時報導
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川普9月29日在華府白宮東廳宴請科技業領袖後，在白宮車道上和Meta執行長查克柏...
川普9月29日在華府白宮東廳宴請科技業領袖後，在白宮車道上和Meta執行長查克柏格交談。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

最新申報顯示，川普8月完成517筆交易，買進Meta、微軟、麥當勞及SpaceX債券等資產，持續引發外界對其任內投資與政策關聯的關注。

川普總統8月買進Meta、麥當勞和微軟各至少100萬美元的股票，以及至少100萬美元的SpaceX債券，延續他任內前所未見的頻繁交易。

川普本人或代他管理投資的經理人每季買賣股票和債券數千次，總額達數千萬美元，也涉及多家和川普政府有往來的大型企業。美國政府倫理局周四公布的最新申報資料，列出他8月完成的517筆交易。

這份18頁的申報文件顯示，最大一筆是買進Meta股票，金額介於500萬至2500萬美元。官員申報交易時，只須列出大致範圍，不必揭露確切數字。

川普也買賣Nvidia（輝達，又名英偉達）和超微的股票，兩家業者都是AI競賽中的要角。川普政府積極支持AI產業，AI也成為期中選舉的重要議題，候選人針對資料中心和安全政策交鋒。

川普另買進康卡斯特（Comcast）、Netflix、亞培、康菲石油和雪佛龍等企業的股票，每家金額都至少100萬美元。

申報資料也列出地方政府債券的買賣，以及8月18日買進的一批SpaceX債券，這批債券到2031年7月才到期。川普另買進至少5.1萬美元的特斯拉股票。

川普未像前任總統一樣，出售資產或將資產交由獨立受託人管理的盲目信託。他也是本世紀唯一在任內透過交易帳戶持續買賣股票的總統。與此同時，川普卻支持禁止國會議員交易股票的立法。

川普龐大的企業版圖交由兩名兒子管理，多項事業都和總統政策有關聯。不過，川普集團表示，川普的股票和債券投資由第三方金融機構獨立管理，所有投資決策都由這些機構掌控。

川普集團也曾表示，交易透過自動化程序執行，川普其家人及集團都未參與交易決策。

精華 FAQ

  • 申報資料顯示，川普8月最大一筆交易是買進Meta股票，金額介於500萬至2500萬美元，反映他仍持續投入大型科技公司資產。

  • 除了Meta外，他還買進麥當勞、微軟、康卡斯特、Netflix、亞培、康菲石油、雪佛龍等股票，並購入至少100萬美元的SpaceX債券。

  • 因為川普未設盲目信託，仍持續透過帳戶交易，且投資涉及多家與政府有往來企業；同時他又支持限制國會議員交易，形成明顯爭議。

SpaceX 微軟 Meta

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