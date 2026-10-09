明年歐記健保重大變更 庇護者、難民補助沒有了 剩這3類人能領

購買新年度歐記健保獲得補助的資格大幅縮水。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 自2027年起，ACA保費補助將大幅限縮非公民資格，僅綠卡、特定古巴海地入境者與COFA人士可領，庇護者、難民等多數合法移民將失去補助。

俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的平價醫療法案(ACA)保險補助，將於2027年1月1日起大幅限縮非公民申請資格。根據聯邦政府 最新出爐的規定，未來只有綠卡 持有人、符合資格的古巴及海地入境者，以及依自由聯合協定(COFA)合法居美人士等三類非公民，仍可能獲得聯邦保費補助。值得注意的是，已獲准庇護者、難民、臨時保護身分(TPS)持有人，以及部分持合法工作簽證的外籍人士，即使合法居留美國，也將失去相關補助資格，面臨自行負擔全額保費的壓力。

這項變更源自2025年通過的聯邦預算調和法，並非尚待批准的提案。聯邦醫療保險市場官方網站HealthCare.gov已更新規定，明確指出自2027年起，只有特定移民身分符合聯邦保費補助資格。

過去合法居留美國的非公民，只要符合收入及其他條件，通常可以透過ACA保險市場購買醫療保險，並申請政府補助。 購買新年度歐記健保獲得補助的資格大幅縮水。(路透)

但新法將補助資格縮減至三類非公民，包括合法永久居民(Lawful Permanent Residents)、符合規定的古巴及海地入境者(Cuban or Haitian entrants)，以及自由聯合協定(COFA)人士。

其中，COFA人士是指來自帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞聯邦，依美國與這三國簽訂的自由聯合協定合法居美者。他們通常可以不必取得一般移民簽證，就在美國居住、工作及就學，但不會因此自動取得綠卡。

新規排除的群體則包括難民(refugees)、已獲批准庇護者(asylees)、TPS持有人、部分人口販運受害者，以及持合法非移民簽證的人士。

持工卡不等於有補助

對華人移民而言，最值得注意的是，即使庇護申請已正式獲准，只要尚未取得綠卡，也沒有其他符合新法規定的身分，2027年起便不再符合聯邦ACA補助資格。

正在等待庇護申請批准的移民同樣可能受到影響。即使持有有效工作許可(EAD)、社會安全號碼(SSN)，並正常工作繳稅，若沒有其他符合資格的移民身分，也無法僅憑工卡取得聯邦保費補助。

不過，失去補助不代表失去購買保險的權利。HealthCare.gov指出，其他合法居留身分者仍可能透過ACA市場投保，只是無法享有聯邦政府提供的保費稅收抵免(Premium Tax Credit)，以及降低就醫自付費用的補助(Cost-Sharing Reductions)。

CMS在2027年度官方培訓教材中，特別舉出綠卡持有人與難民夫妻共同投保的案例。兩人雖然都可以購買ACA保險，但只有符合資格的綠卡配偶，其保費部分可以獲得聯邦補助；難民配偶則必須自行負擔沒有補助的保費。

保費上漲形成雙重壓力

這項限制實施之際，全美醫療保險費用也持續上漲。

根據健康政策研究機構KFF今年8月公布的分析，全美ACA保險業者申請2027年調漲保費的幅度中位數約為15%，將是連續第二年出現兩位數漲幅。實際調漲幅度仍須視各州審核結果及保險計畫而定。

此外，疫情期間擴大的ACA保費稅收抵免優惠已於2025年底到期，使不少投保人的保費負擔在2026年便已增加。

KFF分析聯邦數據發現，全美ACA實際投保人數從2025年的2180萬人下降至2026年的1920萬人，減少約12%，也是七年來首次下降。

對於2027年失去聯邦補助的合法移民而言，保費上漲與補助取消將形成雙重財務壓力。

事實上，2025年聯邦法律對移民健保補助的限制已分階段實施。自2026年起，部分收入低於聯邦貧窮線100%、且因移民身分無法取得Medicaid的合法居留移民，已失去ACA保費稅收抵免資格；2027年則進一步限縮符合補助資格的移民類別。

明年度保險11/1開放投保

2027年度ACA醫療保險公開投保期將於今年11月1日開始，至2027年1月15日結束。希望保險在2027年1月1日生效者，須於今年12月15日前完成投保或更換計畫。

聯邦政府提醒，合法移民在申請保險前，應確認自身移民身分、家庭收入及補助資格，並比較失去補助後的實際每月保費，以免低估2027年的醫療支出。