付不起健保想棄保? 美亞籲「先諮詢，再決定」

伊州在甫結束的2027年健保顧問培訓課程中，明確說明了部分移民將不再符合聯邦補助資格。(美亞健康協會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 面對2027年歐記健保補助與投保規則可能調整，美亞提醒民眾先諮詢、確認資格，再比較各項保費與保障內容，避免因誤判而貿然棄保。

2027年度「歐記健保 」(ACA)政策將出現變化，部分目前透過Marketplace購買健保並享有聯邦保費補助(APTC)的家庭，明年補助資格可能受到影響。非營利組織美亞健康協會(MAHA)提醒華人居民，不要因政策變化自行認定不符資格，更不要輕易放棄健保，而是應該及早重新確認自身資格並比較2027年度保險 計畫。

一對來美近十年、目前仍在等待庇護申請審理的華人夫婦向本報表示，兩人自2018年起投保俗稱「歐記健保 」的Marketplace保險。當時家庭年收入不到4萬元，在聯邦保費補助後，每月兩人合計實際支付保費不到2元；但隨著保費逐年增加，2026年每月合計實付保費已達167元。

由於兩人的庇護申請目前尚未獲准，也尚未取得綠卡，夫妻擔心2027年可能仍可購買Marketplace保險，但聯邦保費補助資格受到影響，導致實際保費大幅增加，超出家庭負擔能力，「如果月費暴漲，將考慮放棄投保。」

美亞健康協會主任劉紅表示，2027年ACA政策變化值得提前關注，其中居民的移民身分、家庭收入、家庭人口等條件不同，實際資格也可能不同。即使部分居民2027年不再符合聯邦補助資格，但很多情況下仍可購買Marketplace保險，建議不要僅憑網路資訊或他人情況自行判斷。

根據目前公布的投保安排，2027年度Marketplace開放投保期為2026年11月1日至2027年1月15日。在2026年11月1日至12月15日期間完成投保或續保者，保險將於2027年1月1日生效；在12月16日至2027年1月15日期間完成投保或續保者，保險則於2027年2月1日生效。

此外，Get Covered Illinois已公布，Cigna及Molina兩家保險公司，自2027年1月1日起將不再提供Marketplace保險計畫。目前使用這兩家公司Marketplace計畫的居民，2026年的保險保障將持續至2026年12月31日。

伊州歐記健保自營平台Get Covered Illinois也提醒居民，應留意官方後續通知及個人投保帳戶資訊。

MAHA建議，目前已投保、準備續保2027年度健保的家庭，應重新核實投保及補助資格，並比較不同計畫的月保費、自付額、年度自付最高額，以及醫生和醫院是否在保險網絡內，再決定是否續保或更換計畫。

對於因失去聯邦保費補助而無力負擔全額保費的居民，也可了解其他醫療援助，例如Cook County Health的CareLink，以及聯邦合格社區健康中心(FQHC)的低費用醫療服務。不過，這些援助並不等同完整的醫療保險，因此不宜因預期保費上漲就貿然取消購買歐記健保。

美亞健康協會呼籲「先諮詢，再決定」。美亞報名諮詢電話為(312)225-8659、(312)225-6806。