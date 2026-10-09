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小額豁免沒了 從加拿大買藥寄回美變貴 衝擊數百萬人

編譯陳韻涵／綜合報導
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不少國人自加拿大郵購藥品較為便宜，但從22日起取消800元以下物品免稅後，這條管...
不少國人自加拿大郵購藥品較為便宜，但從22日起取消800元以下物品免稅後，這條管道恐將受阻。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國暫停小額豁免後，海外郵寄藥品須增加申報與保證金，可能讓數百萬依賴加拿大廉價處方藥的民眾面臨延遲、漲價甚至難以取得藥品。

「小額豁免」(de minimis)的條款讓價值低於800元的包裹較易通關，但聯邦海關與邊境保護局(CBP)將自22日起無限期暫停這項豁免，從美國境外郵寄的藥品必須提供額外資訊及保證金，嚴重影響數百萬自加拿大購買廉價藥品的美國人。

美聯社報導，這項海關規定去年8月生效以來，許多藥價已上漲，而10月22日上路的進口規定，可能完全剝奪個人處方藥的進口能力。

新規定調漲從紡織品到玩具等低價值貨物的手續費並要求登記，但影響最大的恐怕是從外國買便宜藥品的對象。

這項規定並未針對加拿大藥品，而是適用於所有國際郵件，不過實際影響可能造成貨物交遞延遲、拒絕入境，大幅提高取藥難度。

「美國醫學會網絡」(JAMA Network)期刊2020年的一項研究顯示，約有230萬名美國人從國外購買藥品。

俄亥俄州居民蘇珊．胡珀(Susan Hooper)使用氧氣設備長達14年，75歲的她每天服用兩種透過加拿大藥局購買的藥；她主張這些藥在美國買不到，「對我而言攸關生死」。

她表示，川普政府8月對加拿大加徵關稅後，她所購買的藥品價格已上漲，只能設法囤藥度過難關；用於舒張氣管的茶鹼(Theophylline)含運費原本85元，現在漲到141元；治療氣喘的支氣管擴張劑Foradil，則從151元漲至273元。

川普政府向來將降低藥價列為優先要務，藉此展現政府因應醫療成本飆漲的決心。

川普已與多家藥廠達成多項「最惠國」藥價協議，並推出折扣藥品網站TrumpRx。

聯邦數據顯示，美國處方藥價格今年夏季較去年同期下降3.1%，為1963年以來最大年減幅。

川普試圖歸功於他的施政成效，但實際情況其實很複雜；專家表示，聯邦政策以外的因素，貢獻可能更大。

在生活成本成為期中選舉之前，選民關切的首要議題之際，這項變動已引發兩黨人士反彈。

佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員比恩(Aaron Bean)、比利拉基斯(Gus M. Bilirakis)與富蘭克林(C. Scott Franklin)上月寫信給聯邦政府，表達佛州選民可能受影響的擔憂。

精華 FAQ

  • CBP將暫停小額豁免，海外寄來的藥品必須提供更多資訊並繳交保證金，包裹也可能因程序變複雜而延遲、被拒絕入境，增加取藥難度。

  • 雖然規定適用所有國際郵件，但加拿大藥價通常較低，很多美國人靠郵購節省支出；新制加上關稅後，價格已上升，將進一步壓縮可負擔性。

  • 俄亥俄州75歲的蘇珊．胡珀表示，她從加拿大買的茶鹼含運費已從85元漲到141元，Foradil也從151元漲至273元，迫使她只能囤藥因應。

俄亥俄州 加拿大

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