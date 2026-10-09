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黃仁勳、馬斯克等6科技巨頭 獲川普頒科技成就獎章

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統（右）8日主持名為「黃金年代」的科學峰會，幾位科技巨頭都與會並獲頒獎章。...
川普總統（右）8日主持名為「黃金年代」的科學峰會，幾位科技巨頭都與會並獲頒獎章。由左至右為：微軟執行長納德拉、戴爾科技執行長戴爾、超微執行長蘇姿丰、特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、谷歌共同創辦人布林。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在「科學：新黃金時代」高峰會表彰6位科技領袖，並宣布多家企業捐助算力支持聯邦AI科學計畫，其中5人為移民。

川普總統8日在白宮舉行的「科學：新黃金時代」(Science: A New Golden Age)高峰會上表彰六名科技業高管的貢獻，他們是輝達(Nvidia，另譯英偉達)執行長黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、Google共同創辦人布林(Sergey Brin)、微軟執行長納德拉(Satya Nadella)、戴爾(Dell)執行長戴爾(Michael Dell)。川普稱他們是「國寶」，這六人中有五人是移民。

美聯社報導，黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克和布林獲頒美國國家科學獎章(National Medal of Science)。此獎章自1959年設立以來主要是頒發給學者和研究人員，而非商界領袖。

川普將得獎的科技巨頭們與他的叔叔約翰·川普相比，約翰曾任麻省理工學院(MIT)教授，是一位電機工程師，並於1983年同樣榮獲美國國家科學獎章。川普說道：「今天是科學界和科技領域意義非凡的一天，也是最重要的一天，你們將名留青史。」

川普頒發國家技術創新獎章(National Medal of Technology and Innovation)給納德拉時表示：「30多年來，納德拉一直是微軟轉型的關鍵人物，他徹底改變了公司，並為世界各地的企業、學生和消費者提供了有史以來最強大的軟體。」

在頒獎典禮前的記者會上，副總統范斯才宣布暫停微軟為外國員工申請綠卡；被問及此事時，范斯又表示白宮「將繼續支持微軟，並保持良好合作關係。」川普在頒獎儀式中對納德拉滿是推崇之詞，並未就微軟聘用外籍勞工一事發表任何評論。

納德拉也隨即發文感謝川普，「能夠與這麼多美國創新巨擘並肩而立，我深感榮幸。我期待能夠繼續攜手合作，推動科技發展，推動美國繁榮。」戴爾亦獲頒此獎章。

川普同日也宣布，輝達、OpenAI、Anthropic在內的多家企業承諾將提供24億元的算力，支持聯邦機構展開「創世紀計畫」(Genesis Mission)，也就是利用AI來改善聯邦科學發展，包括能源、衛生、太空不同領域等14個機構的計畫。輝達領頭捐贈最大筆的10億元，AMD承諾捐贈5億元、OpenAI捐2億、Anthropic和谷歌則承諾捐1.5億元。

而這六位科技巨頭中有五位都是移民，納德拉為印度裔、馬斯克來自南非、布林是俄羅斯人，黃仁勳與蘇姿丰則生於台灣。

川普總統8日在白宮舉行科技峰會，強調美國的科技必須領先全球。（路透）
川普總統8日在白宮舉行科技峰會，強調美國的科技必須領先全球。（路透）

川普在活動上展示他叔叔約翰．川普曾獲得的國家科學獎章。（美聯社）
川普在活動上展示他叔叔約翰．川普曾獲得的國家科學獎章。（美聯社）

精華 FAQ

  • 受表彰的6人包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、特斯拉執行長馬斯克、Google共同創辦人布林、微軟執行長納德拉，以及戴爾執行長戴爾。

  • 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克和布林獲頒美國國家科學獎章；此獎章自1959年設立以來，多半頒給學者與研究人員，較少授予商界領袖。

  • 川普宣布輝達、OpenAI、Anthropic等企業共承諾提供24億元算力，支援聯邦機構推動以AI改善能源、衛生、太空等14個領域的創世紀計畫。

黃仁勳 川普 馬斯克

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