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才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。...
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在白宮科技高峰會頒獎表揚多位科技領袖，並宣稱美國迎來科學黃金時代；同場企業承諾投入AI資源，黃仁勳則以移民身分談美國夢。

美國總統川普8日與多名重量級科技領袖出席白宮譽為美國科學「黃金時代」開端的高峰會，並頒獎表揚特斯拉執行長馬斯克、Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰等人。

NBC新聞報導，馬斯克、谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）、黃仁勳、蘇姿丰、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）及戴爾創辦人戴爾（Michael Dell），與川普、多名政府官員及知名科學家齊聚美國和平研究所（U.S. Institute of Peace），參加「科學：新黃金時代高峰會」（Science: A New Golden Age Summit）。

川普為下午的活動揭開序幕時說：「這就是黃金時代。」他還打趣說：「這次難得面對一群智商極高的觀眾。」引起台下觀眾輕笑。

他說：「我們生活在一個充滿美國奇蹟與科技奇觀的時代，在今天與會的傑出人才協助下，美國將永遠保持領先。」

川普將國家科學獎章（National Medal of Science）頒給馬斯克、布林、黃仁勳及蘇姿丰，並將國家技術與創新獎章（National Medal of Technology and Innovation）頒給納德拉及戴爾。他逐一頒發獎章與榮譽證書，隨後邀請部分得獎者家人上台合影，並對得獎者說：「你們將以偉大人物的身分載入史冊。」

這場高峰會為期一整天，旨在展現美國科學研究實力。美國主要AI公司在會中承諾，向研究白宮優先科學議題的聯邦機構提供價值約24億美元的人工智慧（AI）運算額度及科學工具，涵蓋量子演算法、AI驅動的實體實驗室及提升核子工程效率等領域。

不過，就在高峰會登場幾個小時前，副總統范斯（JD Vance）才宣布，川普政府將暫停微軟等數家公司參與一項協助外國勞工申請綠卡的計畫，而微軟執行長納德拉正是高峰會的貴賓之一。多名與會講者則強調移民對美國科學實力的重要性。黃仁勳與父母一同走過會場時告訴NBC新聞：「我曾是一名移民，父母帶著我們來到這裡追求美國夢。這是莫大的榮譽，也是只有在美國才可能發生的事。」

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美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向谷歌共同創辦人布林（右二起）、輝達...
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向谷歌共同創辦人布林（右二起）、輝達執行長黃仁勳、馬斯克、超微執行長蘇姿丰、戴爾執行長戴爾及微軟執行長納德拉等人頒章。（美聯社）

美國總統川普8日在華府美國和平研究所出席「新黃金時代」高峰會，向特斯拉及Spac...
美國總統川普8日在華府美國和平研究所出席「新黃金時代」高峰會，向特斯拉及SpaceX執行長馬斯克頒發國家科學獎章。（路透）

美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向超微執行長蘇姿丰頒發國家科學獎章。...
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向超微執行長蘇姿丰頒發國家科學獎章。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他在白宮主持「科學：新黃金時代高峰會」，先宣示美國進入科學黃金時代，再頒獎表揚多位科技領袖，並與官員、科學家及企業代表共同出席活動。

  • 國家科學獎章頒給馬斯克、布林、黃仁勳與蘇姿丰；國家技術與創新獎章則頒給微軟執行長納德拉與戴爾創辦人戴爾，肯定他們對科技發展的貢獻。

  • 雖然川普政府同時收緊外國勞工綠卡計畫，但黃仁勳強調自己曾是移民，父母帶著家人追求美國夢；多位與會者也指出，移民是美國科學實力的重要來源。

黃仁勳 川普 移民

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