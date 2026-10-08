怕高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍 結果新生人數創新高

為了吸引更多學生註冊，已有大學主動減少學費，甚至砍半。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 面對學費過高與學貸壓力，美國多所大學開始降價招生；埃默里與亨利大學砍半學費後，新生人數創下190年來新高，反映價格透明與成本降低能提升吸引力。

大學學費昂貴、學貸 負擔沉重等考慮，讓美國年輕人重新思考大學學位的價值，某些學校則開始調降學費以提高註冊率。彭博新聞報導，幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費，位於維吉尼亞州 的埃默里與亨利大學(Emory & Henry University)則在這個學年度便採取行動，大學部每學年學費4萬元對半砍到1萬9900元，同時為符合收入標準的成績優異本州生提供5000元獎學金。

埃默里與亨利大學校長芬徹(Louise "Lou" Fincher)接受福斯商業新聞網(Fox Business)訪問時說，降低學費是更宏觀的招生策略環節之一，希望公布學費價格能夠更好反映前來接受教育的實際成本。

埃默里與亨利大學這個學年迎來學校190年以來的大一新生最高人數，共計492名學生為秋季班繳交註冊費，與2025年秋季班相比，人數成長將近30%。

彭博新聞報導，2027年秋季開始，塔爾薩大學(University of Tulsa)學雜費將從5萬4000元降至2萬5000元，聖保羅協和大學(Concordia University, St. Paul)2013年學費調降33%，2027年秋季將再減少5500元。

蒙大拿州私立天主教文理學院卡羅爾學院(Carroll College)在評估降低學費的決策過程中，曾經請教協和大學，最後決定從2027年秋季起把學費降低40%。卡羅爾學院招生部助理副校長羅斯(Erik Rose)表示，學校公布的價格看起來遙不可及，「2萬6800元的新價格，將讓學生與學生家庭從一開始就把卡羅爾學院視為一個可行選項」。

基石大學(Cornerstone University)校長摩雷諾-里亞諾(Gerson Moreno-Riaño)表示，愈來愈多大學開始調降學費，原因在於學生家庭對大學教育的價值缺乏信心，由於學生減少、對學位價值懷疑日增以及四年制校園出現替代方案，如今大學必須像其他人一樣，在價格與真實市場上彼此競爭。

摩雷諾-里亞諾指出，高品質的教育不應該讓人背負一輩子的債務，真正能夠蓬勃發展的學校，將是那些坦誠說明教育成本，並清楚交代能為學生帶來什麼成果的學校。基石大學學費降低22%來到2萬2000元之後，便宣布凍漲學費。