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OPT擬收7萬 中國留學生去留兩難 律師：寒蟬效應影響深

記者曹馨元高雲兒許君達／紐約報導
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當雇主有大量候選人可供選擇，需要OPT工作許可的留學生，可能更容易在招聘過程中遭...
當雇主有大量候選人可供選擇，需要OPT工作許可的留學生，可能更容易在招聘過程中遭到排除。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府擬對OPT與後續工作資格大幅收費，衝擊即將畢業的中國留學生求職與留美規畫，律師警告即使未落實也已產生寒蟬效應。

川普政府7日提議大幅提高國際學生畢業後留美工作的成本，學校每推薦一名學生首次申請「實習許可計畫」(OPT)，須繳付7萬元；若申請後續工作資格，則須再繳3萬元，即最高10萬元。此舉令面臨畢業的留學生" rel="154511">中國留學生面臨去留兩難的選擇。

OPT允許F-1國際學生在畢業前後從事與專業相關的工作，一般可使用一年，STEM專業可再延長兩年。國土安全部形容該計畫已成為輸入「廉價外國勞工」的管道，稱收費可遏止欺詐、濫用及對美國勞工的取代。依照提案，學校須在校方人員推薦學生前完成繳費，否則移民局不會核發工作許可。

目前透過「課程實習訓練」(CPT)在紐約工作的中國學生張同學，預計明年2月或3月申請OPT。面對新規，他卻表示「已經不在意了」。近來針對留學生及工作簽證的不利政策接連出現，他相信新費用會像H-1B的10萬元收費政策般遭遇訴訟及阻撓；但若最終落實，他也無可奈何，「只能說明和美國真的沒緣分」。

相較已經找到工作的張同學，明年5月畢業的劉同學仍在尋找軟體工程師職位。他擔心，即使費用依法由學校承擔，新規也會令雇主把OPT視為更加不穩定的身分，進一步降低聘用國際學生的意願。劉同學表示，目前招聘市場尚未出現明顯變化，但軟體工程行業已相當飽和，求職者眾多；當雇主有大量候選人可供選擇，需要OPT工作許可的留學生，可能更容易在招聘過程中遭到排除。

即將面臨畢業的耶魯大學華人留學生Diane認為，從綠卡持有者到工作簽證、再到針對留學生的OPT限縮政策，釋放了明顯的信號：對於那些躺在金山上的富人來說，美國的大門永遠敞開；而對於希望靠自己努力追求「美國夢」的普通人來說，美國愈來愈不歡迎他們。

Diane說，由於本次OPT新規正式公布前，媒體已開始有了討論，因此她並不驚訝，只是覺得荒謬。對她的未來規畫來說，她本來並未希望在美國繼續深造，主要原因也是在現行移民政策下，無論讀到什麼學位，畢業後都要面臨殘酷的H-1B抽籤體系，何況昂貴的學費讓她望而卻步。Diane最近在與一名正在讀碩士的朋友聊天時發現，很多身邊友人的想法與她差不多：美國如今的排外傾向太明顯了，但「世界很大，還有很多地方可去」。

紐約移民律師劉汝華受訪表示，提案雖尚未實施，但已可能產生「寒蟬效應」，使留學生提前放棄留美就業，雇主也因成本及政策不確定性而降低招聘意願。他認為，即使日後措施遭法院阻止，對學生職涯規畫及就業市場的影響，也未必能立即消除。

劉汝華說，赴美求學、畢業後透過OPT累積工作經驗，再申請H-1B工作簽證，進而由雇主協助辦理綠卡，是許多國際學生多年來常見的發展路徑。如今各個環節接連增加限制，學生除了考慮能否找到工作，也得衡量雇主是否願意承擔後續費用、申請程序及政策風險，原本可以逐步安排的身分銜接變得更加困難。

劉汝華認為，在新規的威脅效應下，招聘外籍畢業生的雇主未來即使有用人需求，也可能因為工作簽證的費用及程序負擔而卻步，因而招聘時就可能更加保守，壓縮留學生的求職機會。他認為，這類措施的影響不只在於費用本身，更在於讓學生感到，即使完成學業、找到工作，未來仍可能面臨接連增加的障礙。

「很多政策還沒實施，就已經讓很多人聞風喪膽了。」劉汝華表示，接連出現的限制可能使尚未赴美者重新考慮是否到美國留學，也可能讓已在美國就讀多年、即將畢業的學生「打退堂鼓」，提前放棄求職，選擇畢業後回國。他認為，目前這種「寒蟬效應」正愈來愈明顯，學生與雇主都可能在政策正式落實前，就先改變決定。

精華 FAQ

  • 提案要求學校每推薦1名學生首次申請OPT繳付7萬元，若之後再申請後續工作資格，還要再繳3萬元，最高合計10萬元，並須先完成繳費才會核發工作許可。

  • 因為畢業後能否負擔高額費用、是否能找到願意承擔成本的雇主，都變得更不確定。對仍在找工作的學生來說，OPT可能更難作為留美銜接，回國反而成為現實選項。

  • 律師認為，即使政策尚未實施，也會讓學生提前放棄留美就業，雇主則因費用與程序風險降低招聘意願。結果可能在法規落地前，就先改變留學生的職涯規畫。

中國留學生 寒蟬效應 留學生

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