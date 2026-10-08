川普上周才宴請AI大咖 8日再辦白宮峰會 誓言開啟「黃金時代」

美國總統川普（前排中）上周在白宮宴請科技業領袖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府將在8日舉行AI科學峰會，邀集多位科技巨頭並頒獎，同時宣布逾10億美元投資計畫，強化AI科研、算力資源與美國人才培育。

為強化美國的人工智慧（AI）領導地位，白宮 8日將舉行AI科學峰會，料將以科學獎章表彰Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 等科技巨擘，並加強培育美國公民科研人才。白宮新任AI沙皇克萊頓（Jay Clayton）也正啟動「矽谷之旅」，將與AI巨頭會面。

綜合Axios、Politico及彭博資訊等媒體報導，美國總統川普 上周才剛宴請AI巨頭，8日又將集結這些科技大咖，舉行「科學：新的黃金時代」峰會，提供更多資源給科學家更多權力，把美國定位為「超級智慧」（SI）驅動進步的領導者。

白宮表示，主要科學家與「創新者」都將出席。黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、SpaceX執行長馬斯克及Alphabet共同創辦人布林（Sergey Brin）將獲頒國家科學獎章。戴爾科技（Dell）執行長戴爾（Michael Dell）與微軟執行長納德拉（Satya Nadella），則將獲頒國家技術與創新獎章。

白宮將宣布AMD、OpenAI、Anthropic等業者承諾出資10億美元於「創世紀任務」（Genesis Mission），集結主要科技業者運算資源的國家運算公司（National Compute）也將捐贈超過1億美元的算力額度，給創世紀任務。川普政府去年11月宣布創世紀任務，設定野心勃勃的時間表，要加速科學發現。

川普政府也將重啟於1996年終止的「青年學者計畫」，投入超過1億美元的產官界資金，於STEM（科學、科技、工程、數學）教育計畫，透過提供獎學金給科學與工程學科博士學程，訓練更多受過高度訓練的美國公民科學研究人員。

此外，白宮將宣布設立運算樞紐，由十個東南部州的逾14家機構共同組成，國家科學基金會（NSF）和能源部也將投資超過1億美元於AI驅動的科學工具。

這場峰會是受到白宮科技政策顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）7月發布報告的啟發，當時這份報告強調產業界在驅動研發、以及資助研究機制上，扮演日漸重要的角色。

另一方面，克萊頓正展開「矽谷之旅」，將和黃仁勳、Meta執行長查克柏格、OpenAI執行長奧特曼及Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等人會面。