打壓又出招… 國際生留美工作 川普政府擬收校方1人7萬

「實習許可計畫」(OPT)是許多國際生留在美國工作的過渡方式，國土安全部提出新建議要由校方繳交7萬元才能參與OPT；示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府提議大幅調高國際學生OPT費用，首次申請7萬元、續延3萬元，並改由學校負擔；此舉被視為打壓外國學生，恐影響美國高校與企業用人。

持F-1學生簽證到美國留學的國際學生畢業後可參加「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT )，暫時留在美國從事與專業領域有關的工作，500元申請費用由學生自行支付。但是國土安全部 7日提議，OPT計畫費用將調高至7萬元，並且改由學校幫學生支付，效期屆滿之後申請續延費用為3萬元。美聯社報導指出，這是川普 政府打壓外國學生來美留學的最新動作。

首申請OPT費用暴增 改由學校付 延續繳3萬

「實習許可計畫」效期通常為一年，科學、技術、工程及數學(STEM)四大領域特定畢業生計畫效期則為三年。OPT計畫通常是國際學生日後過渡到其他移民身分的橋梁。

根據國土安全部提議，每名國際學生首次申請參加「實習許可計畫」時，學校要支付7萬元申請費用，接下來申請續延則繳3萬元，收取費用將納入國庫。

國土安全部在聲明中說，申請費調高是針對簽證計畫出現詐欺、濫用等亂象的因應措施，OPT計畫儼然淪為取得「廉價外籍勞工的管道」。

國土安全部未具名發言人在新聞稿中說，OPT計畫本來就不該變成進入美國勞動市場的後門、補助廉價勞工，或變成讓鑽漏洞者獲得獎勵。

新聞稿寫道：「國土安全部正在提高OPT計畫門檻，要求外國學生向雇主證明自己的價值。美國勞工不應被迫跟一項已經淪為取得廉價外籍勞工管道的計畫競爭」。

國土安全部的提議開放公共評論到11月9日為止。

美聯社分析，這項變更將對美國高等教育及某些企業造成打擊。美國大學與學院大量招收國際學生，通常支付全額學費的國際學生是學校收入重要來源，在某些情況下讓學校得以為本地學生提供助學金與其他服務。美國科技公司與其他產業則聘用許多國際學生擔任技術職位。

美國國際教育工作者協會(NAFSA)執行長艾奧(Fanta Aw)指出，OPT計畫讓國際學生獲得實務經驗，並在需求量極高的STEM領域填補勞動力短缺。她在聲明中說：「把國際學生的才華、觀點和抱負趕走，只會讓美國創新、經濟成長、勞動力發展與全球領導地位受到損害。」

倡議國際教育的非營利組織「國際教育協會」(Institute of International Education)統計顯示，2024-2025學年度有29萬4250多名國際學生參加OPT計畫，人數約為全美所有國際學生的四分之一。

在美工作門檻愈來愈高。（路透）