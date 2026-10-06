我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子跟AI聊了什麼？Meta推監護功能 家長可查看7天內對話主題

川普下令放寬免稅「紅色柴油」使用限制 選前壓油價再出招

維護美國安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5日出席內布拉斯加州造勢活動。（美聯社）
美國總統川普5日出席內布拉斯加州造勢活動。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在內布拉斯加造勢時語出驚人，稱若能維護美國與世界安全，讓伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥也只是小代價，隨即引發加州官員強烈抨擊。

ABC 7報導，美國總統川普5日出席造勢活動語出驚人表示，為了維護美國與世界安全，即使付出一些代價也值得，「可以讓伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥，這只是非常小的代價」。這番話隨即引爆加州政壇怒火，加州州長紐森痛批川普「精神失常且危險」，聖地牙哥市長也怒斥「我們不是可以犧牲的對象」。

川普5日在共和黨占絕對優勢的內布拉斯加州格蘭德艾蘭（Grand Island）造勢，呼籲支持者在11月選舉踴躍投票。他表示，希望共和黨取得巨大勝利，藉此證明政府先前的作為獲得選民肯定。

談到伊朗戰爭時，川普淡化戰事帶來的經濟衝擊，稱部分物價暫時受戰爭影響偏高，但為了維護世界及美國安全，「這只是很小的代價」。

隨後川普話鋒一轉，似乎暗示若任由伊朗發展核武計畫，伊朗可能取得摧毀美國城市的能力。他接著說：「他們可以摧毀一座城市。就讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥。」現場群眾隨即鼓掌，他又說，「這只是非常小的代價」。

川普未進一步解釋這番話究竟是認真發言或只是玩笑，目前也不清楚相關說法是否基於任何情報。報導指出，伊朗是否具備以飛彈直接攻擊美國本土的能力，本身存在極大疑問。

不過，川普的發言迅速引發加州政界強烈反彈。加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群平台X發文表示：「在派遣國民兵和陸戰隊占領加州後，川普現在竟然說，我們的外國敵人可以『摧毀』洛杉磯和聖地牙哥。」紐森並痛批川普「精神失常且危險」。

聖地牙哥市長葛洛莉亞（Todd Gloria）回擊：「聖地牙哥不是附帶損害。我們不是可以犧牲的對象，絕不是什麼『很小的代價』。」他並要求川普「別把我們的城市扯進你魯莽的戰爭言論」。

CBS報導指出，洛杉磯與聖地牙哥不僅是美國人口大城，也具有重要軍事與國防戰略地位。

洛杉磯是全美第2大城，美國太空軍太空系統司令部總部設於當地，包括洛克希德馬丁、波音、諾斯洛普格拉曼等航太與國防大廠也在此布局；全美第8大城聖地牙哥則是美軍西岸重鎮，坐擁美國海軍太平洋艦隊母港聖地牙哥海軍基地、彭德爾頓營陸戰隊基地，以及海豹部隊西岸主要訓練基地科羅納多海軍兩棲基地。

精華 FAQ

  • 他談到伊朗戰爭與美國安全時表示，若代價是讓伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥，也只是非常小的代價，現場還有支持者鼓掌。

  • 加州州長紐森痛批他精神失常且危險，聖地牙哥市長葛洛莉亞也強調城市不是附帶損害，要求川普不要把城市捲入魯莽戰爭言論。

  • 因為兩座城市不僅人口規模大，也有重要軍事與國防地位；洛杉磯有太空軍與航太國防企業，聖地牙哥則是海軍與陸戰隊重鎮。

伊朗 川普 聖地牙哥

上一則

川普下令放寬免稅「紅色柴油」使用限制 選前壓油價再出招

延伸閱讀

美轟炸機撤離英國費爾福基地 川普稱與伊朗威脅有關

美轟炸機撤離英國費爾福基地 川普稱與伊朗威脅有關
川普聯大演說 引發伊朗、古巴代表離席 聯合國秘書長暗批霸權傾向

川普聯大演說 引發伊朗、古巴代表離席 聯合國秘書長暗批霸權傾向
川普證實美軍從英基地撤走12架B-1轟炸機 「有受威脅跡象」

川普證實美軍從英基地撤走12架B-1轟炸機 「有受威脅跡象」
借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

熱門新聞

川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業