美轟炸機撤離英國費爾福基地 川普稱與伊朗威脅有關

美國總統川普。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示，因基地周邊出現威脅，美國已將B-1轟炸機撤離英國費爾福基地，並指涉案者可能與伊朗有關，但相關指控尚未獲明確認定。

美國總統川普 今天表示，美國已因「一些威脅」而將所有B-1轟炸機撤離英國費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），但他未具體說明威脅性質，僅表示他認為與伊朗 有關。

法新社報導，華府 稍早證實這些轟炸機已離開費爾福皇家空軍基地，而英國政府堅稱基地安全。美國曾利用這處基地對伊朗發動空襲。

川普在白宮告訴媒體：「有一些威脅。」

他說：「與其引誘敵人……我們會抓住敵人、擊敗敵人，但我們為何要把它們（轟炸機）留在那裡？因此我們將它們稍微移動一下，但沒有移得很遠。」

英國警方9月27日接獲一名當地農民通報，一群男子駕駛數輛廂型車從事「可疑」活動，警方隨後前往這座位於英格蘭西南部的基地。外界對這起事件的揣測甚囂塵上。

儘管當局展開大規模反恐調查，當時遭逮捕的5名嫌疑人以及之後遭拘留的1名英國與伊朗雙重國籍人士均已獲准保釋。

根據反恐警察說法，調查人員並未在這些廂型車內發現任何爆裂物，但「查獲一些汽油」。

對於有報導稱這項威脅涉及攻擊型無人機，川普不願置評，僅說「我不能告訴大家，但如果他們真的這麼做，他們會將遭受重大後果」。

川普表示：「我們其實知道發出威脅的人是誰。」他還說：「他們應該與伊朗有關。」

路透社報導，美國副總統范斯（JD Vance）稍早表示：「我們的確有些把握，認為他們正試圖做伊朗政府49年來一直在做的事，也就是對美國（及其他國家）從事恐怖行動，因此我們現在極為謹慎，關於這件事我只能說這些。」

北大西洋公約組織（NATO）一名軍事消息人士說：「目前仍認為伊朗對美國在英國的資產構成迫切威脅。」

儘管這起事件仍有許多地方尚待釐清，英國首相柏南（Andy Burnham）表示，任何陰謀都可能獲得伊朗支持。

伊朗先前表示，有關伊朗涉入任何陰謀的指控毫無根據。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在社群平台X發文說：「我可以證實伊朗認為，釋放那些據稱替外國政府效力的恐怖分子，本身就說明了一切。你們找錯對象。」