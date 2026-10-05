川普成立AI部隊 任命情報總監當AI沙皇 120天內交報告

川普宣布成立人工智慧部隊，由國家情報總監克雷頓兼任「人工智慧沙皇」，將負責評估人工智慧風險、契機及政府角色。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣布成立「超級智慧部隊」，由國家情報總監克雷頓領導，120天內評估AI風險、機會與政府角色，並強調與產業合作維持美國領先。

川普 4日在社群平台發文宣布「超級智慧部隊」(Super Intelligence Force)成立，由國家情報總監克雷頓(Jay Clayton)率領，並向他本人及白宮 幕僚長威爾斯報告。華爾街 日報報導，克雷頓預計120內完成報告評估人工智慧風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

川普說，超級智慧部隊的任務是協調美國政府各部門，確保美國持續在「超級智慧」領域領先全球。他說，許多人認為「超級智慧」重要性可能超越工業革命和網際網路，這項技術將保障所有美國人利益並改善他們的生活。

8月才出任國家情報總監的克雷頓在華爾街日報3日刊出的專訪證實，川普已任命他擔任美國政府「人工智慧(AI)沙皇」。這是川普第二度指派專人監督美國政府AI相關決策。川普9月29日已簽署命令，要求將AI改稱為「超級智慧」(SI)。

克雷頓說，「無法搶得第一的風險很高」。他指出，一旦美國無法保持領先，已知與未知風險都會隨之升高，尤其是來自對手的風險；反之，若美國能取得領先，就更有能力代表美國人民因應這些風險。

據章程，此特別組織將負責辨識AI可能帶來的威脅與機會，研擬因應方案，同時避免過度監管或法規被利益團體綁架而壓抑創新與競爭，也將檢視現行法律，以及AI系統遭駭、被破解或出現安全漏洞時，政府現有的通報與應變機制，並評估國會是否有必要採取進一步行動。

克雷頓表示，政府預計與產業透過對話建立相關機制，類似金融業與聯準會、證券管理委員會共同發展風險模型的做法。官員也透露，特別小組將與產業合作辨識風險，但不會取代企業自律機制。

該組織設三名副主席。其中，國防部研究與工程次長麥可負責與AI企業協調；人事管理局局長庫波爾負責與關鍵基礎設施業者及其他產業利害關係人聯繫；聯邦貿易委員會主席佛格森則負責消費者利益，以及宗教、兒童、隱私、言論與結社自由等相關議題。

其他成員包括副總統范斯、防長赫塞斯、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯等。外部參與者包括前AI沙皇、創投家薩克斯及布希政府國務卿賴斯。