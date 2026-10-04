阿莫戴示警風險掀波 AI巨頭白宮展團結 暗地卻頻交鋒

Anthropic公司執行長阿莫戴要加強管控AI發展的立場遭到其他同業的反對。圖阿莫戴9月29日在白宮峰會後記者會上回答媒體問題，川普總統與查克柏格交談。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國科技巨頭在白宮簽署AI安全原則並公開示好，但黃仁勳等人私下質疑阿莫戴過度渲染風險，凸顯業界對自我監管與安全敘事的分歧。

全美科技巨頭日前在白宮 會面，簽署一份確保人工智慧(AI)模型安全的原則聲明後，齊聚白宮外簇擁著川普總統，向外界展示團結一致，直接面對大眾憂慮的形象，暗地卻頻頻交鋒。

華爾街日報報導，知情人士透露，包括Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 在內的科技巨頭，就Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)關於AI危險的種種警告向他發難。

報導表示，幾位執行長質問阿莫戴為何在公開場合談論AI模型的能力及其帶來的風險時，態度如此極端。部分知情人士說，阿莫戴回應稱，向大眾如實說明模型的能力、不淡化風險，至關重要。

知情人士說，這番對話發生在由一些執行長、白宮助理與顧問組成、規模較小的圈子裡，當時他們正在羅斯福廳(Roosevelt Room)敲定原則聲明的細節。

川普和眾院議長強生(Mike Johnson)在白宮午餐會上說服AI巨頭同意這些原則。不過，阿莫戴遭到眾人質問，恰恰是Anthropic與業內其他公司間暗流湧動的最新跡象。

報導表示，這種緊張關係，可能會拖累AI產業藉由模型評估和內部控制，進行「自我監管」的計畫。

阿莫戴先前曾抨擊白宮與競爭對手淡化安全疑慮，並警告AI模型可能被用於發動網絡攻擊，以及引發大規模失業。這些言論使他成為華府與矽谷眾多人士的批評對象。

今年夏天，Anthropic、OpenAI和Google曾就政府考慮的一套方案達成共識，亦即成立一個自律組織，類似監管經紀機構的美國金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)。

根據華爾街日報先前報導，黃仁勳、Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)及太空探索科技公司(SpaceX)的馬斯克(Elon Musk)則是向川普進言，憂心此舉將讓過多權力集中在領先AI公司手中，方案因此而作罷。

川普總統上月29日邀請馬斯克、黃仁勛等AI科技巨頭在白宮會商防止AI失控方針，會後在白宮外舉行記者會，回答媒體疑問。(美聯社)

Anthropic公司執行長阿莫戴9月29日在白宮峰會的記者會上聽川普總統講話。(美聯社)