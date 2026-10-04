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阿莫戴示警風險掀波 AI巨頭白宮展團結 暗地卻頻交鋒

編譯中心／綜合報導
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Anthropic公司執行長阿莫戴要加強管控AI發展的立場遭到其他同業的反對。圖...
Anthropic公司執行長阿莫戴要加強管控AI發展的立場遭到其他同業的反對。圖阿莫戴9月29日在白宮峰會後記者會上回答媒體問題，川普總統與查克柏格交談。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國科技巨頭在白宮簽署AI安全原則並公開示好，但黃仁勳等人私下質疑阿莫戴過度渲染風險，凸顯業界對自我監管與安全敘事的分歧。

全美科技巨頭日前在白宮會面，簽署一份確保人工智慧(AI)模型安全的原則聲明後，齊聚白宮外簇擁著川普總統，向外界展示團結一致，直接面對大眾憂慮的形象，暗地卻頻頻交鋒。

華爾街日報報導，知情人士透露，包括Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳在內的科技巨頭，就Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)關於AI危險的種種警告向他發難。

報導表示，幾位執行長質問阿莫戴為何在公開場合談論AI模型的能力及其帶來的風險時，態度如此極端。部分知情人士說，阿莫戴回應稱，向大眾如實說明模型的能力、不淡化風險，至關重要。

知情人士說，這番對話發生在由一些執行長、白宮助理與顧問組成、規模較小的圈子裡，當時他們正在羅斯福廳(Roosevelt Room)敲定原則聲明的細節。

川普和眾院議長強生(Mike Johnson)在白宮午餐會上說服AI巨頭同意這些原則。不過，阿莫戴遭到眾人質問，恰恰是Anthropic與業內其他公司間暗流湧動的最新跡象。

報導表示，這種緊張關係，可能會拖累AI產業藉由模型評估和內部控制，進行「自我監管」的計畫。

阿莫戴先前曾抨擊白宮與競爭對手淡化安全疑慮，並警告AI模型可能被用於發動網絡攻擊，以及引發大規模失業。這些言論使他成為華府與矽谷眾多人士的批評對象。

今年夏天，Anthropic、OpenAI和Google曾就政府考慮的一套方案達成共識，亦即成立一個自律組織，類似監管經紀機構的美國金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)。

根據華爾街日報先前報導，黃仁勳、Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)及太空探索科技公司(SpaceX)的馬斯克(Elon Musk)則是向川普進言，憂心此舉將讓過多權力集中在領先AI公司手中，方案因此而作罷。

川普總統上月29日邀請馬斯克、黃仁勛等AI科技巨頭在白宮會商防止AI失控方針，會...
川普總統上月29日邀請馬斯克、黃仁勛等AI科技巨頭在白宮會商防止AI失控方針，會後在白宮外舉行記者會，回答媒體疑問。(美聯社)

Anthropic公司執行長阿莫戴9月29日在白宮峰會的記者會上聽川普總統講話。...
Anthropic公司執行長阿莫戴9月29日在白宮峰會的記者會上聽川普總統講話。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這些科技公司在白宮簽署確保AI模型安全的原則聲明後，還一起簇擁川普，向外界展示團結一致、願意正面回應大眾對AI的疑慮。

  • 知情人士指出，黃仁勳等人不滿阿莫戴在公開場合談AI能力與風險時過於極端，認為他把危險說得太重；阿莫戴則強調，誠實告知模型能力與風險非常重要。

  • 報導認為，這種緊張關係可能削弱業界透過模型評估與內部控制推動自我監管的計畫，也使原本曾討論成立類似金融業自律機構的方案最後作罷。

白宮 黃仁勳 NVIDIA

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