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川普成立「超級智慧小組」陣容曝光 120天內交風險報告

編譯盧思綸／即時報導
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美國國家情報總監克雷頓7月出席國會聽證會。(美聯社)
美國國家情報總監克雷頓7月出席國會聽證會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府成立「超級智慧小組」，要求120天內提出報告，評估AI風險、機會與政府角色，並透過跨部會與產業合作維持美國領先。

華爾街日報3日報導，美國總統川普政府已成立「超級智慧小組」，將由國家情報總監克雷頓擔任主席，預計在120天內完成報告，評估人工智慧來的風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

克雷頓（Jay Clayton）受訪華爾街日報表示，「超級智慧小組」（Super Intelligence Force）的核心任務，是確保美國持續在超級智慧競賽中保持領先，同時把美國人民利益放在首位。川普9月29日已簽署行政命令，要求將人工智慧（AI）改稱為「超級智慧」（SI）。

克雷頓稱：「無法搶得第一的風險很高。」他指出，一旦美國無法保持領先，已知與未知風險都會隨之升高，尤其是來自對手的風險；反之，若美國能取得領先，就更有能力代表美國人民因應這些風險。

根據小組章程，這個特別小組將負責辨識超級智慧可能帶來的威脅與機會，研擬因應方案，同時避免過度監管或法規被利益團體綁架而壓抑創新與競爭。小組也將檢視現行法律，以及AI系統遭駭、被破解或出現安全漏洞時，政府現有的通報與應變機制，並評估國會是否有必要採取進一步行動。

克雷頓表示，政府預計與產業透過對話建立相關機制，類似金融業與聯準會、證券管理委員會共同發展風險模型的做法。官員也透露，特別小組將與產業合作辨識風險，但不會取代企業自律機制。

特別小組將設3名副主席。其中，國防部研究與工程次長麥可（Emil Michael）負責與AI企業協調；人事管理局局長庫波爾（Scott Kupor）負責與關鍵基礎設施業者及其他產業利害關係人聯繫；聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）則負責消費者利益，以及宗教、兒童、隱私、言論與結社自由等相關議題。

其他成員包括副總統范斯、防長赫塞斯、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯等人。外部參與者則包括前AI沙皇、創投家薩克斯，以及前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）；其中萊斯將就國家安全議題提供建議。

根據章程，特別小組若有需要，工作期限可在120天後延長，相關職能未來也可能移交給政府機關。

精華 FAQ

  • 該小組核心任務是評估超級智慧帶來的風險與契機，並研擬政府因應方案，同時避免過度監管抑制創新，確保美國在相關競賽中持續領先。

  • 小組預計在120天內完成報告，內容將檢視AI風險、現行法律、資安通報與應變機制，並評估國會是否需要進一步立法或採取行動。

  • 小組由克雷頓領銜，副主席包括麥可、庫波爾與佛格森，分別對接AI企業、基礎設施及消費者議題；外部則有薩克斯與萊斯提供產業和國安建議。

人工智慧 聯邦政府 川普

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