冠名爭議…甘迺迪中心12月榮譽獎 移師第一資本體育館舉行

甘迺迪中心爭議不斷，在川普總統揚言拆除後，該中心每年舉辦的榮譽獎頒獎典禮今年首度移師外館舉行。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年度甘迺迪中心榮譽獎將首度移師第一資本體育館舉行，正值川普改名與關閉中心爭議延燒之際，國會也同步推動立法保護這座國家級場館。

2026年度甘迺迪中心 榮譽獎(Kennedy Center Honors)頒獎典禮將於12月7日舉行，但移師至華府 第一資本體育館 (Capital One Arena)，近50年來首次不在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)內舉辦。

綜合美聯社、路透等報導，甘迺迪中心發言人2日宣布，第49屆甘迺迪中心榮譽獎頒獎禮將在第一資本體育館舉行，但未有解釋更改舉辦地點的原因，也沒有公布其他細節。

川普 總統去年在甘迺迪中心外牆冠上自己的名字，但9月遭華盛頓聯邦地區法院法官庫柏(Christopher Cooper)禁止並下令拆除後，由川普任命的董事會即投票決定馬上關閉中心主建築，聲稱要展開為期兩年的翻新工程。

川普其後在社媒發文也指中心需要關閉做安全維修，但又說只有在董事會繼續推動以他命名之後，維修工程才會展開。他又向記者表示，除非甘迺迪中心冠上他的名字，「否則就會關閉，甚至最終會被拆除。」

有甘迺迪中心的前員工向國會提交內部文件，指董事會誇大建築的安全問題，是為關閉找藉口。

川普去年親自主持甘迺迪中心頒獎典禮時首次表明要把該機構更名為「川普甘迺迪表演藝術中心」，由他欽點的董事會也一致投票通過更名，然而相關舉措立即引起爭議及受到法律挑戰。

庫柏法官裁定，國會1964年將這座國家級表演場館命名為「甘迺迪中心」，作為紀念一年前遇刺身亡的甘迺迪總統，因此未經國會立法批准，董事會不得冠上其他人名字。

與此同時，國會兩黨議員正推動立法禁止川普拆除甘迺迪中心，避免再發生白宮東廳被無預警拆除的遺憾事件。

民主黨籍聯邦參議員墨克利(Jeff Merkley)、共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski) 聯同民主黨籍聯邦眾議員平格里(Chellie Pingree)共同起草法案︰「根據國會立法紀念美國總統的紀念建築，未經國會法案授權，不得拆除。」

甘迺迪中心每年會收到國會撥款維護，國會今年更額外批准2.57億元，用於解決先前積壓的維修問題。