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川普想換掉Fed七位理事中多達三人 CNBC潑冷水：他們有法子留任

編譯季晶晶／綜合外電
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川普可能尋求撤換聯準會多達三名理事，但他們很可能打官司以留任。圖為川普2025年...
川普可能尋求撤換聯準會多達三名理事，但他們很可能打官司以留任。圖為川普2025年7月24日視察聯準會總部修繕工程，指著時任主席鮑爾手中的文件。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普欲撤換鮑爾、庫克與巴爾等Fed理事，但監察報告與司法程序都讓他難以如願，三人可能透過訴訟繼續留任。

川普總統可能尋求撤換聯準會（Fed）七名理事中多達三人，包括前主席鮑爾（Jerome Powell）、庫克（Lisa Cook）以及巴爾（Michael Barr），但事情沒他想像的容易，三人可能打官司並繼續留任，反而拖累他的政策目標。

財經媒體CNBC報導，聯準會監察長9月30日公布報告，指出總部整修因管理問題增加約10億美元成本，但未發現行政不當行為，也沒有移送刑事偵辦的依據，更未將超支歸咎於鮑爾或個別理事。川普仍要求司法部長布蘭奇（Todd Blanche）檢視報告，並抨擊鮑爾「是一場災難」，不該留在理事會。

另外兩起爭議涉及庫克的房貸申請，以及巴爾任內對矽谷銀行的監管。最高法院6月已允許庫克在訴訟期間留任；矽谷銀行倒閉案的初步調查，也未認定巴爾個人應負責。

Fed前法律顧問艾瓦雷茲（Scott Alvarez）指出，三人都有提告並留任的動機，川普可能反而妨礙自己的政策目標。

鮑爾的理事任期至2028年1月，已表明會留任直到法律威脅完全解除。

Fed將於10月28日公布利率決策，距11月3日期中選舉僅數日。CNBC分析指出，川普迫使Fed改變近期升息決定的能力有限。

精華 FAQ

  • 川普認為鮑爾等人阻礙他的政策推進，尤其對利率與貨幣政策不滿，因此考慮撤換最多3名理事，藉此影響Fed決策方向。

  • 因為監察報告未認定鮑爾有行政不當，庫克與巴爾也各有法律或調查程序可依，三人都有提告並先留任的實際空間。

  • Fed將在10月28日公布利率決策，距11月3日期中選舉僅數日，分析認為川普即使施壓，也很難立即迫使Fed改變政策。

川普 鮑爾 聯準會

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