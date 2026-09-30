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CNN：川普「AI憲法」豪賭全人類命運 專家點破致命問題

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（前排右二）29日召集多名科技巨頭在白宮舉行會議，宣布自己與多家AI...
美國總統川普（前排右二）29日召集多名科技巨頭在白宮舉行會議，宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲章」的自願性協議估。前排右為SpaceXAI執行長馬斯克、前排左為Meta執行長查克柏格、左二為輝達執行長黃仁勳。後排左起商務部長盧特尼克、微軟執行長納德拉、OpenAI總裁布羅克曼、美國眾院議長強生、超微執行長蘇姿丰、派拓網路執行長阿羅拉、前白宮AI首席顧問薩克斯。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，川普讓AI產業以自律取代監管，雖可助美國搶AI競爭優勢，但專家警告控制技術不足，民意也傾向要求政府介入。

CNN報導，人工智慧（AI）企業接連警告先進模型可能對人類構成災難性甚至生存威脅之際，美國總統川普仍決定不為AI發展踩煞車，把控制風險的重任交給科技巨頭自律。這場豪賭若押對，美國可避免監管拖慢創新，在與中國大陸的AI競爭中搶得優勢；但若押錯，川普面臨的恐怕不只是選民反彈與政治責任，甚至可能賠上全人類的命運。

更重要的是，川普這套仰賴企業自律的做法，可能忽略了一個更根本的問題：科技公司如今是否真的有能力控制AI。美國西北大學電腦科學教授哈蒙德（Kristian Hammond）指出，人類目前甚至還沒有足夠可靠的控制機制，確保AI始終照預期運作。他以汽車為例，如果一輛車平常很好操控，卻偶爾會突然撞牆，真正要解決的不是在路旁多裝護欄，而是先把轉向系統修好。

川普29日在白宮舉行AI午餐會，宣布多家科技巨頭簽署被形容為「AI憲法」的自願性協議，承諾加強風險管控。當時川普右側坐著全球市值最高公司輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，左側則是世界首富、特斯拉執行長馬斯克。

然而，這份協議沒有法律強制力。川普主張AI產業以自我監管為主，相關承諾具有「道德約束力」，甚至相信企業領袖會出於愛國而自我克制。

外界質疑，川普是否真正充分衡量過這項可能顛覆社會的科技所帶來的風險。他過去多次淡化AI安全疑慮，甚至把失控AI代理可能造成危害的警告，稱為民主黨用來打擊共和黨的「騙局」。

然而，美國民眾顯然沒有這麼樂觀。CNN與SSRS近期民調顯示，75%美國人對AI快速發展感到恐懼與擔憂，71%希望聯邦政府加強監管。資料中心大量興建帶來的電力與水資源壓力，以及AI可能推高電費、衝擊就業，也正加深選民對生活負擔的焦慮。

另一個疑問是，企業即使有能力控制AI，是否真的有意願約束自己。目前幾乎沒有證據顯示，科技巨頭會主動把產品對社會造成的長期影響擺在自身利益之前。尤其AI企業正陷入激烈競爭，要相信這些彼此搶市場、搶人才、搶技術領先的對手，最後會為了共同利益而互相克制，無疑需要對科技業抱持極大的信任。

川普第二任期大舉解除對企業與產業的限制，他本人也向來排斥各種「護欄」，但AI是否適合套用同一套邏輯仍有爭議。航空、食品、醫療與汽車等產業之所以受到嚴格規範，正是因為攸關民眾安全與福祉時，政府不能只期待企業自行把公眾利益放在商業利益之前。

對川普而言，放手讓AI加速發展也有現實考量。他把AI視為美國與中國爭奪科技主導權的關鍵戰場，認為過度監管可能扼殺創新與經濟成長。如今AI產業正支撐美國經濟，而川普本人的財富也高度受到科技產業榮枯影響。

但美國乃至全球承擔的風險遠比川普個人更大。他這次究竟押對還是押錯，牽動的已不只是期中選舉成敗或政治遺產，而是AI最終會成為推動繁榮的工具，還是演變成人類無法控制的風險。

精華 FAQ

  • 他主張由科技公司自我監管，並與多家巨頭簽署沒有法律效力的「AI憲法」式協議，認為企業會基於道德與愛國意識自行控制風險。

  • 因為目前人類還沒有足夠可靠的控制機制，無法保證AI始終按預期運作；若基礎控制本身不穩，再加護欄也難以真正防止失控。

  • 民調顯示多數美國人對AI快速發展感到擔憂，也希望政府加強監管；同時資料中心、電力、水資源與就業壓力，讓社會對放任發展更不安。

川普 人工智慧 白宮

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