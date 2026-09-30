誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量
川普邀科技大咖午宴談AI，座次凸顯黃仁勳與馬斯克最受重視，阿莫戴則坐得較遠；會後雖簽自願協議，但執行細節與約束力仍不明。
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川普邀科技大咖午宴談AI，座次凸顯黃仁勳與馬斯克最受重視，阿莫戴則坐得較遠；會後雖簽自願協議，但執行細節與約束力仍不明。
同樣受邀赴白宮用餐，與美國總統川普的距離卻大不相同。座次透露玄機。
川普周二（29日）邀請科技業大咖一邊吃午餐、一邊談AI。這張長桌能坐34人，川普坐正中央，身邊分別是馬斯克（Elon Musk）與黃仁勳。主張放慢AI發展的Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），則被安排在靠近長桌末端的位子。
從公布的座位表看來，科技業者的影響力有了具體畫面：誰能最貼近川普說話，誰的安全警告得從桌子另一端遠遠傳過來。
黃仁勳貼近川普 馬斯克回核心圈
黃仁勳坐在川普身旁，有跡可循。
這位Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長是白宮常客，從放寬對中國的AI晶片出口管制，到避免新增產業監管，川普都曾聽取他的主張。
黃仁勳認為，現行法律已足以保護民眾，新增規範反而可能讓中國超車。他於會後強調，人工智慧創新與安全之間不存在衝突。
馬斯克緊靠川普的另一側，則釋出另一種訊號。
兩人先前因政策分歧公開翻臉，如今馬斯克的座位顯示，他已重回核心圈。川普上周接待中國國家主席習近平的國宴，他也被安排坐在兩位元首附近。
往外擴一圈，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）兩人坐川普對面。Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）與Google執行長皮查伊（Sundar Pichai），則各與川普隔一個位子。
這些大型科技公司投入數百億美元開發AI模型、興建資料中心。這批科技領袖及其公司，也曾向川普就職典禮與白宮東翼宴會廳等計畫捐款數百萬美元。
才剛共進晚餐的阿莫戴這次坐得遠
最耐人尋味的是阿莫戴的座位。他兩旁都是企業主管，沒有政府官員。
兩天前，他才與川普共進過一頓晚餐，但兩人對AI的看法，卻像這次的座位一樣有距離。
阿莫戴警告，AI可能帶來危及人類存續的風險，主張全球放慢開發腳步，並由政府制定安全規範。
曾把Anthropic領導層稱為末日論者的川普前AI顧問薩克斯（David Sacks），也在這場午餐會上。他雖已離開政府，仍能以創投人士身分向川普進言，座位離阿莫戴很遠。
坐得近 不代表監管立場一致
不過，座次安排並不能完整劃分出監管與反監管陣營。
坐在川普身旁的馬斯克，近期同意政府應更積極監督AI，並放慢發展速度。
沒有出席周二午餐會的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），也支持這個方向。
黃仁勳仍是反對新增監管的最鮮明人物之一。
儘管立場分歧，業者最後仍簽下一份僅一頁長的自願協議，承諾建立內部風險政策，接受外部稽核與第三方評估。
但文件缺乏細節，也不清楚由誰執行。企業內部人士認為，這些是最基本的承諾。
川普在午餐會後對記者強調企業自律，指業者會互相監督。被問到協議是否具有約束力，他答：「我認為它具道德約束力。」
黃仁勳與馬斯克被安排在川普兩側，顯示最能貼近白宮核心；貝佐斯、納德拉等人則坐對面或外圈，阿莫戴更靠近末端，座次直接反映影響力高低。 黃仁勳長期就AI晶片出口與監管議題向川普進言，馬斯克則在與川普翻臉後回到核心圈；兩人同坐川普身旁，象徵其政策建言仍具高度影響力。 業者簽下1份僅1頁的自願協議，承諾建立內部風險政策、接受外部稽核與第三方評估；但文件缺乏細節，執行者不明，川普也僅稱其具道德約束力。
精華 FAQ
黃仁勳與馬斯克被安排在川普兩側，顯示最能貼近白宮核心；貝佐斯、納德拉等人則坐對面或外圈，阿莫戴更靠近末端，座次直接反映影響力高低。
黃仁勳長期就AI晶片出口與監管議題向川普進言，馬斯克則在與川普翻臉後回到核心圈；兩人同坐川普身旁，象徵其政策建言仍具高度影響力。
業者簽下1份僅1頁的自願協議，承諾建立內部風險政策、接受外部稽核與第三方評估；但文件缺乏細節，執行者不明，川普也僅稱其具道德約束力。
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