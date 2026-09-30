「重來仍會起訴川普」前特檢史密斯 參院聽證遭共和黨圍剿

前特檢官史密斯29日在參院聽證上，強烈為自己與團隊專業辦案辯護，絕無涉及個人政治立場。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前特檢史密斯在參院聽證強調，調查川普案未受政治干預，若重來仍會起訴；共和黨則指控其越權，雙方在法治與政治攻防上激烈交鋒。

經辦川普 總統案件的前特別檢察官史密斯(Jack Smith)29日在參院司法委員會聽證會，強力辯護先前調查川普總統試圖推翻2020年大選結果，以及卸任後在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)囤積大量機密文件，反駁共和黨 人對其進行黨派政治操縱的指控。這兩起聯邦刑事案件均在川普贏得2024年大選後遭撤銷。

美聯社報導，聽證會呈現高度黨派對立，史密斯在長達數小時的聽證會上表示，自己與團隊絕未讓政治干預工作，並痛批川普政府解雇參與調查的檢察官是史無前例地攻擊法治，使政府失去關鍵專業知識並降低國安保障。面對共和黨議員質疑拜登白宮是否指示起訴川普，史密斯明確表示起訴決定完全出自個人專業判斷，對白宮指示毫不知情。他說，如果今天以相同事實重新面對是否起訴一名前總統的問題，「無論這位總統是共和黨還是民主黨，我都會起訴」。

共和黨人指控史密斯團隊祕密取得1月6日國會暴動事件相關共和黨議員的電話通聯紀錄(含日期、時間與時長，不含內容)，指責拜登政府的司法部 及其任命的特檢官嚴重越權。

被共和黨參議員輪流質詢圍剿的史密斯澄清，此類傳票在調查中十分常見，取得紀錄符合法定程序並經司法部公共誠信部門批准，目的在於佐證川普及其同謀是否利用暴動事件非法延後認證大選結果。

共和黨議員在聽證會上對史密斯展開激烈言語攻擊，稱其為「人渣」及「民主黨走狗」。路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)因不滿其回答而發言嘲諷；共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)則指控史密斯涉嫌偽證，還誤將史密斯前往觀看的愛荷華鷹眼隊(Hawkeyes)女子籃球賽，錯認成亞特蘭大老鷹隊(Hawks)比賽。此外，眾院司法委員會主席喬丹(Jim Jordan)已向司法部舉報史密斯涉嫌偽證，擬推動司法追責。

民主黨伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)等人則全力聲援史密斯，要求就案件的法律與事實依據作證，指責共和黨散布陰謀論，企圖粉飾國會暴動事件並轉移川普違法行為的焦點。

共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特(右)29日在聽證上指控史密斯涉嫌偽證。(路透)