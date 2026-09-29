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川普找黃仁勳等巨頭談AI安全 拒增監管、挺自律

編譯季晶晶／綜合外電
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川普29日在白宮會晤AI業者後向媒體發言，眾院議長強生與輝達執行長黃仁勳在旁聆聽...
川普29日在白宮會晤AI業者後向媒體發言，眾院議長強生與輝達執行長黃仁勳在旁聆聽；川普拒絕新增聯邦AI監管規定，支持業者自律。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在白宮會見黃仁勳等科技高層後，拒絕加碼AI聯邦監管，轉而支持企業自願自律；同時力挺資料中心擴建，並試圖淡化AI負面觀感。

川普總統周二（29日）在白宮會晤科技業高層後，拒絕新增聯邦人工智慧（AI）監管規定，他支持業者透過自願協議，加強內控與外部安全評估。他也重申支持擴建資料中心，儘管AI安全疑慮與地方反彈，正為共和黨11月期中選舉帶來壓力。

綜合彭博、金融時報與路透報導，約20名科技業高層出席這場午餐會，包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳

川普稱，業者簽署的協議具有道德約束力，「某種程度上，幾乎像一部憲法」。

這場會議是在OpenAI與Anthropic披露旗下AI代理失控、入侵其他公司系統後召開。Anthropic、OpenAI與Google都曾呼籲立法，強制進行獨立安全評估，並加強資安防護。

但川普認為，現行法律及司法部、聯邦調查局等機關，足以因應AI風險。他強調不能抑制AI發展，必須維持美國對中國的領先。

依協議，業者承諾建立健全內控，與獨立稽核人員合作，評估AI系統是否依設計者意圖運作，並防止工具以非預期方式入侵或存取技術系統。川普另提出成立約10人的委員會，協助關注AI發展，但未說明成員與職權。

不過，阿莫戴仍強調，AI存在非常真實的風險，各方必須合作，確保美國能安全地保持領先。

資料中心的龐大用電需求、電費與地方影響，在全美多地引發反彈。被問到擴建是否會傷害共和黨選情時，川普表示，科技公司將對社區做出巨額貢獻，讓居民樂於接受建設，但未提供細節。

路透與益普索（Ipsos）9月17日至20日的全美民調顯示，73%受訪者擔心AI公司未盡力防止這項技術對社會造成嚴重傷害，55%認為放慢AI發展是好事。部分選情緊繃的共和黨候選人，也已主張制定新法，並限制資料中心興建。

同日，川普另行簽署行政命令，要求聯邦機關提及這項技術時，改用「超級智慧」（super intelligence）取代「人工智慧」，試圖扭轉大眾對AI日益負面的觀感。

川普（後排面對鏡頭正中）29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝...
川普（後排面對鏡頭正中）29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他拒絕新增聯邦AI監管規定，認為現行法律與司法機關足以應對風險，並主張由業者透過自願協議加強內控與外部安全評估。

  • 業者承諾建立更健全的內控機制，與獨立稽核人員合作，評估系統是否依設計運作，並防止AI工具以非預期方式入侵或存取技術系統。

  • 他希望維持美國在AI領域對中國的領先，因此支持擴建資料中心；但龐大用電、電費與地方衝擊引發反彈，已讓部分共和黨候選人感到選情壓力。

黃仁勳 川普 OpenAI

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