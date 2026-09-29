川普：愛阿華州將建美國史上最大鋼鐵廠 耗資150億

川普總統28日(右)宣布將在愛阿華州建造全美最大的鋼鐵廠。能源部長萊特(右二)、印度埃薩集團高層在旁聆聽。(美聯社)

川普 總統(Donald Trump)28日宣布，明尼蘇達州 鋼鐵業者梅薩比金屬公司(Mesabi Metallics)將斥資約150億元，在愛阿華州 東部建造全美史上最大鋼鐵廠。

距離11月期中選舉僅剩下一個多月，全美民眾對於川普經濟政策日益不滿，很可能影響選舉結果；就在這樣的態勢下，白宮宣布重大投資計畫。

總部位於明州納許沃克(Nashwauk)的梅薩比金屬公司指出，這項投資計畫將百分之百在美國產製鋼鐵，在明尼蘇達州、愛荷華州開採、熔煉、鑄造，預定2030年投產。

擬建鋼鐵廠將使用梅薩比明州「鐵嶺」地區(Iron Range)的鐵礦石，該投資案耗資25億餘元、歷時20年開發並且剛開始投入生產，期間飽受爭議和考驗，梅薩比金屬的母公司是印度企業埃薩集團(Essar Group)，而埃薩鋼鐵明尼蘇達分公司(Essar Steel Minnesota)2016年聲請破產。

川普在橢圓形辦公室宣布這座新工廠的計畫，當時身旁有鋼鐵業高階主管，以及多名愛阿華州共和黨人士，其中包括兩名正在競選公職的候選人。這場活動凸顯愛阿華州對共和黨及川普而言日益重要的地位。川普也承諾，未來幾周將前往愛州助選。

白宮稱，落腳愛州的鋼鐵廠第一期工程預計年產量約750萬噸、提供6000個建築工作機會。官員透露，最終計畫年產量將增至1000萬噸、提供至少1750個永久性工作。明州媒體報導，該州礦區計畫已創造200個全職工作，總計將創造350個工作機會。

川普第二任期開始時針對鋼鐵、鋁進口徵收25%關稅，隨後稅率又提高至50%；他強烈反對貿易逆差、批評自由貿易協定，聲稱為提振美國製造業而採取一連串高關稅措施。

批評者指稱，高關稅推高全美鋼鐵價格，近期鋼鐵價已創下多年新高。

然而，若干鋼鐵業協會25日聯名致函川普，稱政府鋼鐵關稅政策促成470億元已宣布和進行中的投資，他們敦促川普不要削弱關稅，以免危及已取得的成果。