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川普政府放寬汽車耗油規定 每加侖50哩降至34.9哩

記者顏伶如／綜合報導
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汽車燃油標準將改降到每加侖平均行駛略低於35哩，運輸部長達菲(前)說美國家庭不想...
汽車燃油標準將改降到每加侖平均行駛略低於35哩，運輸部長達菲(前)說美國家庭不想要價格更貴電動車。(路透)

川普政府28日宣布放寬汽車耗油規定，原本聯邦要求汽車製造商提升汽車燃油經濟效率，2031年之前必須達到每加侖平均行駛50哩以上，根據運輸部新聞稿，現在標準則改到每加侖平均行駛略低於35哩。政府官員說，放寬對汽車製造商的燃油經濟效率要求，從長遠角度來看將能讓車駕平均降低約1300元。

運輸部長達菲(Sean Duffy)在聲明中說，汽車耗油標準趨嚴是前總統拜登任內決策。達菲指出：「感謝川普總統領導，我們終於結束了強迫汽車業者生產美國家庭不想要且價格更貴電動車的『非法』命令。」達菲指出：「隨著符合常識的標準實施，我們正讓美國夢再次變得負擔得起，讓更安全的車輛能開上道路，投資於美國汽車產業勞工。」

運輸部表示，放寬汽車耗油規定能賦予汽車製造商更多彈性空間，生產社會大眾想要的車輛，讓美國人民在未來五年省下1380億元。

根據統計，美國新車價格在今年8月創下歷史新高，來到將近5萬元。

環保團體「賽拉俱樂部」(Sierra Club)大眾乾淨交通計畫主任凱薩琳．賈西亞(Katherine García)則表示，川普政府放寬汽車燃油經濟效率標準將讓已經快要負擔不起基本生活開銷的美國家庭，面臨更昂貴的開車花費。她說：「燃油效率較低的汽車意味著消耗更多汽油、在加油站花費更多，我們社區的空氣將變得更髒。」

非營利環保組織「自然資源保護會」(Natural Resources Defense Council)乾淨車輛主任凱西‧哈里斯(Kathy Harris)表示，美國人為每加侖超過4元的汽油價格掙扎之際，川普政府則迫使民眾在加油站付更多錢。她說，石油公司將由放寬汽車耗油標準獲得暴利，其他人則被迫花更多錢加滿油箱。

精華 FAQ

  • 運輸部宣布，原本要求2031年前新車平均每加侖行駛50哩以上，現在改為略低於35哩，也就是34.9哩，等於明顯放寬燃油經濟效率要求。

  • 政府官員表示，放寬標準能給車廠更多彈性，生產市場想要的車款，並讓美國家庭長期降低購車與用車負擔，預估未來5年可省下1380億元。

  • Sierra Club與NRDC都認為，較低的燃油效率代表更耗油、加油支出更高，也會讓空氣品質變差，並批評受益者將是石油公司而非一般家庭。

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