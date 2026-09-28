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曾問習近平是否有意買美國武器？ 川普：沒討論過

中央社／華盛頓28日專電
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美國總統川普（右）上週接待來訪的中國國家主席習近平。（路透）
美國總統川普（右）上週接待來訪的中國國家主席習近平。（路透）

美國駐中國大使龐德偉昨天接受美媒訪問透露，總統川普曾詢問中國國家主席習近平「是否有意買些美國武器」。川普今天否認並說，從沒聽過這事，中國大概會想買，因為美國確實生產更好的軍事裝備，「但我們沒討論過這事」。

習近平上週赴美進行國是訪問，並於24日造訪白宮和川普（Donald Trump）舉行會談。川普今天在白宮一場活動上向媒體指出，雙方進行了「很棒的會談」，「如果要我打分數，在0到10分的量表上，我會給12分」。

對於媒體引述龐德偉（David Perdue）受訪內容，詢問川普是否曾向習近平提出建議，美國將出售軍事裝備給中國？川普對此否認表示，「我從沒聽過這件事」。

川普還說，中國大概會想買，因為美國確實生產更好的裝備，這也許是個好主意，「但我們沒有討論過這件事。他（龐德偉）當時可能是在談台灣」。

川習會談之後，美國對台軍售議題備受關注。龐德偉接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目訪問，被問及對台軍售議題時表示，川普政府任內已批准價值110億美元的對台軍售，目前還在就其他軍售進行磋商。

龐德偉透露，川普和習近平每次會面都會談到這個話題，但川普一直表示，美國也向世界各地其他人出售武器，還曾「詢問習主席是否願意買一些」。

另一方面，龐德偉也在訪問中重申，美國對台灣的立場沒有改變。

美國的「台灣關係法」明定，「美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」。

紐約時報（The New York Times）昨天指出，美國總統提議對中方軍售非比尋常。

之後白宮透過一名官員表示，美國沒有向中國出售武器的計畫；美國國務院則透過聲明強調「美國法律禁止對中國出售武器，美方沒有向中國出售武器的提議或計畫」。

精華 FAQ

  • 川普明確否認，表示自己「從沒聽過這件事」，也強調與習近平並未討論對中軍售，只說中國或許會想買，但這並非會談內容。

  • 龐德偉表示，川普和習近平每次會面都會談到軍售，川普曾詢問習近平是否願意買一些美國武器，並稱美國也向世界各地出售軍備。

  • 白宮表示沒有對中國出售武器的計畫；國務院則重申，美國法律禁止對中國出售武器，目前也沒有任何提議或實際規畫。

習近平 川普 龐德偉

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