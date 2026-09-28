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華爾街日報：美國防巨頭來不及補新飛彈 美軍恐難應付未來2年戰爭

編譯盧思綸／即時報導
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美國海軍3月初在未公開地點發射戰斧飛彈，支援美國對伊朗的軍事行動。（路透）
美國海軍3月初在未公開地點發射戰斧飛彈，支援美國對伊朗的軍事行動。（路透）

華爾街日報報導，美國對伊朗作戰快速消耗關鍵飛彈庫存，美軍短短2個月已發射逾1000枚戰斧巡弋飛彈，但製造商RTX今年預計產量僅400多枚。面對庫存告急，RTX、洛克希德馬丁等國防巨頭如今砸下數十億美元擴廠、增聘人力，五角大廈也大舉追加訂單，但多年投資不足及採購不穩早已削弱美國飛彈產能，多數新增飛彈恐怕都趕不上未來一、兩年內可能爆發的衝突。

目前RTX位於亞利桑納州土桑的工廠正全天候運轉，加緊生產戰斧等飛彈；洛克希德馬丁則在阿肯色州增聘數百人，準備將愛國者攔截飛彈產量提高至3倍。波音、L3Harris及諾斯洛普格魯曼等供應商也陸續擴建產線，增加電子設備、火箭發動機等關鍵零組件產量。

然而，新產能需要時間才能真正到位，美國及盟國的武器庫存卻已大幅消耗。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，美軍已用掉伊朗戰爭爆發前約1/3的戰斧飛彈，以及約一半的高階愛國者攔截飛彈。

去年卸任北約最高軍事官員的荷蘭退役海軍上將包爾（Rob Bauer）形容，如今「各國防長口袋裡有的是錢，但走進商店一看，貨架卻是空的」。

美國飛彈短缺非一日之寒。2022年俄烏戰爭爆發，美國政府與軍火商就承諾提高彈藥產量，但華府直到最近才願意下達足以讓業者大舉投資新產線的大筆訂單，供應始終追不上需求。

華府智庫「美國企業研究所」資深研究員哈里森（Todd Harrison）統計，1999年至2025年間，飛彈與彈藥平均每年僅占五角大廈採購與研發預算7.5%，遠低於軍機的23%及造艦的10%；預計2028年至2031年間才會提高至平均14%。

戰斧飛彈是最明顯的例子。這款長程巡弋飛彈至今仍是美軍重要武器，但五角大廈近年訂單一度少到讓土桑生產線面臨關閉，只能靠替舊飛彈更新導航系統的合約維持運作。

美國海軍8月終於提出為期7年、總值230億美元的戰斧飛彈訂單，但仍須取得國會完整撥款才能正式落實。RTX希望長期將戰斧年產量提高至1000枚以上，今年則預計生產400多枚。

即使現在有錢、有訂單，飛彈也無法迅速生產。戰斧等精密武器包含數千個零組件，生產線更像小型工作坊，而非高度自動化工廠；RTX還面臨專業人才短缺，以及稀土、微電子元件等關鍵材料供應受阻。

精華 FAQ

  • 因為美軍在對伊朗作戰期間快速消耗關鍵飛彈，短短2個月就發射逾1000枚戰斧巡弋飛彈，連高階愛國者攔截飛彈也大量耗損，導致庫存明顯吃緊。

  • RTX、洛克希德馬丁等公司正砸下數十億美元擴廠、增聘人力，並提高戰斧與愛國者飛彈產量；波音、L3Harris、諾斯洛普格魯曼也在擴建零組件產線。

  • 因為飛彈生產不是短時間就能擴大，還要面對多年投資不足、採購不穩、專業人才短缺，以及稀土與微電子等材料供應受阻，產能回升需要更長時間。

伊朗 五角大廈 阿肯色州

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