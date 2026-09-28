我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

修補關係？川普邀Anthropic執行長阿莫戴共進晚餐 黑函卻先到

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統邀請Anthropic執行長阿莫戴到白宮晚宴，被解讀為修復兩人關係。(美...
川普總統邀請Anthropic執行長阿莫戴到白宮晚宴，被解讀為修復兩人關係。(美聯社)

川普總統一直大力支持發展先進人工智慧(AI)，務求美國保持領先地位；一些AI公司例如Anthropic則認為需要放慢研發速度、制定完善監管框架，因此成為川普抨擊對象。不過知情人士透露，川普與Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)在27日晚間共進私人晚餐，是兩人首次會面。

華爾街日報報導，Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本月離職時警告稱AI可能會毀滅人類，許多業內人士也表達了類似的觀點。此後，許多川普的顧問批評Anthropic遊說政府制定有利於自身的監管政策，並反擊這類「AI末日論者」。

川普本月初在頗具影響力的播客節目「All In」中回應科技領袖們的警告，稱「機器人不會統治世界，AI也不會統治世界。這一切都是騙局。」即使如此，川普也說大家必須謹慎一點，又補充道「這並不意味著我們要扼殺一個行業。」

Anthropic與美國政府就何謂適當監管措施爭論了一年多，一位白宮官員重申了川普的觀點：美國必須保持AI的領先地位，而AI必須以保護美國利益和消費者為導向。今年6月白宮以安全風險擔憂為由，迫使Anthropic關閉了兩個AI模型的存取權限，為期兩周半；國防部今年稍早也曾將該公司列為安全風險，這次會面或許能為Anthropic提供一個改善關係的機會。

上周聯合國大會上，阿莫戴和OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)先後呼籲制定國際標準和監管措施。阿莫戴表示如果沒有全球協調，AI可能會構成全人類威脅。川普則在會中向世界各國領導人重申美國完全反對任何建立全球AI監管框架的嘗試。

就在兩人共進晚餐前夕，Axios新聞網報導一份不明來源的簡報在白宮內流傳，似是由阿莫戴的對手散布。簡報稱阿莫戴「長期以來一直攻擊川普」，並且「與民主黨關係密切」；Anthropic今年稍早與國防部決裂是「阿莫戴不信任川普總統的明顯例證」。一位熟悉白宮內部運作的消息人士透露，這份簡報意在川普，且很可能會被他看到，而簡報的來源尚不清楚。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，兩人27日晚間共進私人晚餐，這是首次見面。外界解讀為川普與長期在AI監管上立場對立的Anthropic，可能透過直接對話修補關係。

  • Anthropic主張放慢AI研發並建立更完整的監管框架，川普則強調美國必須維持AI領先，反對過度監管扼殺產業，雙方因此長期爭論不休。

  • 黑函指稱阿莫戴長期攻擊川普、與民主黨關係密切，還把Anthropic與國防部決裂解讀為他不信任川普的證據。這份簡報可能加深川普對Anthropic的疑慮。

川普 Anthropic 人工智慧

上一則

11月期中選舉倒數 共和黨農民支持度鬆動

下一則

學者：美中貿易戰休兵僅延2個月 2027恐重燃戰火

延伸閱讀

川普邀Anthropic執行長赴白宮晚宴 重申AI發展不應放慢

川普邀Anthropic執行長赴白宮晚宴 重申AI發展不應放慢
AI競賽輸不得…美中將談護欄與熱線 而非放緩

AI競賽輸不得…美中將談護欄與熱線 而非放緩
AI四巨頭有意減緩研發 遭控「聯合壟斷」影響訂戶權益

AI四巨頭有意減緩研發 遭控「聯合壟斷」影響訂戶權益
川普開徵「AI沙皇」條件曝光 拒絕替AI踩煞車

川普開徵「AI沙皇」條件曝光 拒絕替AI踩煞車

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌