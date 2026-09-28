修補關係？川普邀Anthropic執行長阿莫戴共進晚餐 黑函卻先到

川普總統邀請Anthropic執行長阿莫戴到白宮晚宴，被解讀為修復兩人關係。(美聯社)

川普 總統一直大力支持發展先進人工智慧 (AI)，務求美國保持領先地位；一些AI公司例如Anthropic 則認為需要放慢研發速度、制定完善監管框架，因此成為川普抨擊對象。不過知情人士透露，川普與Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)在27日晚間共進私人晚餐，是兩人首次會面。

華爾街日報報導，Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本月離職時警告稱AI可能會毀滅人類，許多業內人士也表達了類似的觀點。此後，許多川普的顧問批評Anthropic遊說政府制定有利於自身的監管政策，並反擊這類「AI末日論者」。

川普本月初在頗具影響力的播客節目「All In」中回應科技領袖們的警告，稱「機器人不會統治世界，AI也不會統治世界。這一切都是騙局。」即使如此，川普也說大家必須謹慎一點，又補充道「這並不意味著我們要扼殺一個行業。」

Anthropic與美國政府就何謂適當監管措施爭論了一年多，一位白宮官員重申了川普的觀點：美國必須保持AI的領先地位，而AI必須以保護美國利益和消費者為導向。今年6月白宮以安全風險擔憂為由，迫使Anthropic關閉了兩個AI模型的存取權限，為期兩周半；國防部今年稍早也曾將該公司列為安全風險，這次會面或許能為Anthropic提供一個改善關係的機會。

上周聯合國大會上，阿莫戴和OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)先後呼籲制定國際標準和監管措施。阿莫戴表示如果沒有全球協調，AI可能會構成全人類威脅。川普則在會中向世界各國領導人重申美國完全反對任何建立全球AI監管框架的嘗試。

就在兩人共進晚餐前夕，Axios新聞網報導一份不明來源的簡報在白宮內流傳，似是由阿莫戴的對手散布。簡報稱阿莫戴「長期以來一直攻擊川普」，並且「與民主黨關係密切」；Anthropic今年稍早與國防部決裂是「阿莫戴不信任川普總統的明顯例證」。一位熟悉白宮內部運作的消息人士透露，這份簡報意在川普，且很可能會被他看到，而簡報的來源尚不清楚。