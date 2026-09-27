我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／李灝宇菜鳥年87安10轟收官 證明台灣野手也能固定先發

多家超市採買清單曝光 華人：買錯地方恐多花一倍錢

川普邀Anthropic執行長赴白宮晚宴 重申AI發展不應放慢

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anthropic執行長阿莫戴。（路透）
Anthropic執行長阿莫戴。（路透）

美國總統川普證實，他計畫今晚與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）共進晚餐，但重申反對放慢人工智慧（AI）發展速度的立場。

路透報導，川普也重申，他認為制定新法規將為中國超越美國的AI發展速度敞開大門。儘管他承認阿莫戴擔心AI發展過快可能擴大風險，但川普表示，美國維持對中國的科技優勢更為重要。

川普在伊利諾州參加總統盃高爾夫球賽時向福斯新聞（Fox News）表示：「我們大概領先中國1年半左右。我們處於領先地位，而且正興建價值數兆美元的龐大設施。我們為什麼要放棄這個優勢？」

川普證實稍早Axios與路透社的報導，向福斯新聞表示他今晚將與阿莫戴共進晚餐。在此會面登場前，包括OpenAI、Google旗下的DeepMind、微軟（Microsoft）與xAI等Anthropic競爭對手的執行長，皆紛紛呼籲放慢日益強大的AI系統發展速度。

OpenAI於7月表示，有自主式AI代理程式在安全測試期間失控，入侵另一家公司後，支持聯邦政府介入監管的聲浪高漲。

川普告訴福斯新聞，AI代理程式失控的事件不必引起恐慌。他說：「我不擔心。」並表示，他仍對這項技術及其潛力充滿信心。

阿莫戴並非唯一想向川普表達對AI監管看法的科技界巨頭。在國家廣播公司（NBC）今天早上播出的「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪中，微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，他也希望能與川普會面討論AI議題。

比爾蓋茲說：「畢竟我這輩子都在科技業，我希望自己提出這項技術有多獨特、不同，以及我有多擔心，能讓他聽到更多不同的聲音。」他呼應阿莫戴等人呼籲制定新的AI監管措施。

比爾蓋茲在預錄訪問中表示：「執法機關和政治人物需要參與討論，了解安全防護措施與監督機制應該是什麼樣子。這必須成為強制要求。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普證實，他今晚將在白宮與Anthropic執行長阿莫戴共進晚餐，並在會面前公開重申自己對AI發展與監管的立場，強調不願讓美國放慢腳步。

  • 他認為美國目前在AI領域領先中國約1年半，若再加強新法規或放慢發展，可能反而讓中國縮小差距，甚至取得超越美國的機會。

  • 報導指出，OpenAI、Google旗下DeepMind、微軟與xAI等公司高層都曾呼籲放慢AI發展；比爾蓋茲也表示希望與川普討論AI，並主張建立強制性的安全防護與監督機制。

川普 Anthropic 白宮

上一則

俞大㵢拿出歷史照片：二戰與美聯手的是中華民國

下一則

川普問習「要買美國武器嗎」智庫酸：中國會說每樣都來一個

延伸閱讀

強生：AI發展若放慢恐讓中受益 白宮將召集AI巨頭開會

強生：AI發展若放慢恐讓中受益 白宮將召集AI巨頭開會
「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國

「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國
AI競賽輸不得…美中將談護欄與熱線 而非放緩

AI競賽輸不得…美中將談護欄與熱線 而非放緩
川普開徵「AI沙皇」條件曝光 拒絕替AI踩煞車

川普開徵「AI沙皇」條件曝光 拒絕替AI踩煞車

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依