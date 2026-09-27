川普邀Anthropic執行長赴白宮晚宴 重申AI發展不應放慢
美國總統川普證實，他計畫今晚與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）共進晚餐，但重申反對放慢人工智慧（AI）發展速度的立場。
路透報導，川普也重申，他認為制定新法規將為中國超越美國的AI發展速度敞開大門。儘管他承認阿莫戴擔心AI發展過快可能擴大風險，但川普表示，美國維持對中國的科技優勢更為重要。
川普在伊利諾州參加總統盃高爾夫球賽時向福斯新聞（Fox News）表示：「我們大概領先中國1年半左右。我們處於領先地位，而且正興建價值數兆美元的龐大設施。我們為什麼要放棄這個優勢？」
川普證實稍早Axios與路透社的報導，向福斯新聞表示他今晚將與阿莫戴共進晚餐。在此會面登場前，包括OpenAI、Google旗下的DeepMind、微軟（Microsoft）與xAI等Anthropic競爭對手的執行長，皆紛紛呼籲放慢日益強大的AI系統發展速度。
OpenAI於7月表示，有自主式AI代理程式在安全測試期間失控，入侵另一家公司後，支持聯邦政府介入監管的聲浪高漲。
川普告訴福斯新聞，AI代理程式失控的事件不必引起恐慌。他說：「我不擔心。」並表示，他仍對這項技術及其潛力充滿信心。
阿莫戴並非唯一想向川普表達對AI監管看法的科技界巨頭。在國家廣播公司（NBC）今天早上播出的「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪中，微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，他也希望能與川普會面討論AI議題。
比爾蓋茲說：「畢竟我這輩子都在科技業，我希望自己提出這項技術有多獨特、不同，以及我有多擔心，能讓他聽到更多不同的聲音。」他呼應阿莫戴等人呼籲制定新的AI監管措施。
比爾蓋茲在預錄訪問中表示：「執法機關和政治人物需要參與討論，了解安全防護措施與監督機制應該是什麼樣子。這必須成為強制要求。」
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川普證實，他今晚將在白宮與Anthropic執行長阿莫戴共進晚餐，並在會面前公開重申自己對AI發展與監管的立場，強調不願讓美國放慢腳步。 他認為美國目前在AI領域領先中國約1年半，若再加強新法規或放慢發展，可能反而讓中國縮小差距，甚至取得超越美國的機會。 報導指出，OpenAI、Google旗下DeepMind、微軟與xAI等公司高層都曾呼籲放慢AI發展；比爾蓋茲也表示希望與川普討論AI，並主張建立強制性的安全防護與監督機制。
精華 FAQ
川普證實，他今晚將在白宮與Anthropic執行長阿莫戴共進晚餐，並在會面前公開重申自己對AI發展與監管的立場，強調不願讓美國放慢腳步。
他認為美國目前在AI領域領先中國約1年半，若再加強新法規或放慢發展，可能反而讓中國縮小差距，甚至取得超越美國的機會。
報導指出，OpenAI、Google旗下DeepMind、微軟與xAI等公司高層都曾呼籲放慢AI發展；比爾蓋茲也表示希望與川普討論AI，並主張建立強制性的安全防護與監督機制。
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