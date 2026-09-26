法官才剛擋下禁令 白宮再封殺CNN搭空軍一號隨行採訪川普

美國總統川普（左）13日在愛爾蘭香農機場登上空軍一號前，回應記者的提問。（美聯社）

美國總統川普 上周禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮 ，一名法官隨後阻止政府執行禁令，並下令恢復受影響記者的採訪證件，但白宮採訪團是否也在恢復範圍內仍不明朗。CNN報導，該台原定代表主要電視網採訪川普26日部分行程，但白宮25日晚間宣布，禁止CNN採訪團隊26日搭乘空軍一號隨行。

CNN原定履行白宮電視採訪團（White House TV press pool）輪值任務，陪同川普搭乘空軍一號前往田納西州 觀看大學美式足球比賽。白宮電視採訪團由少數記者輪流組成，負責在空間有限的場合採訪總統，並將取得的資訊分享給其他電視網。

白宮25日晚間發布總統行程通知時，除了宣布禁止CNN搭乘空軍一號，也未列出任何媒體取代CNN，代表這趟行程將沒有電視採訪團成員隨行。

CNN之前遭禁後，福斯新聞、NBC、ABC及CBS拒絕履行輪值任務，直到正常採訪權恢復。電視採訪團25日恢復正常作業，CNN在川普與中國大陸國家主席習近平參觀國家檔案館時，也擔任聯合採訪團的一員。

法官已給予CNN、MS NOW及Politico直到28日的期限，申請初步禁制令；若獲准，將使川普承諾實施的禁令暫停更長時間。目前尚不清楚白宮再度禁止CNN將如何影響訴訟。代表CNN的外部律師先前告訴主播塔珀（Jake Tapper），他認為恢復這些媒體的採訪權，也包括白宮採訪團。