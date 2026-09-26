我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沿海風暴襲紐約 多地進入緊急狀態 州府籲避免不必要出行

川普再砍移民、種族與教育經費 擬暫扣逾8億美元已核准預算

法官才剛擋下禁令 白宮再封殺CNN搭空軍一號隨行採訪川普

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）13日在愛爾蘭香農機場登上空軍一號前，回應記者的提問。（美聯社...
美國總統川普（左）13日在愛爾蘭香農機場登上空軍一號前，回應記者的提問。（美聯社）

美國總統川普上周禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，一名法官隨後阻止政府執行禁令，並下令恢復受影響記者的採訪證件，但白宮採訪團是否也在恢復範圍內仍不明朗。CNN報導，該台原定代表主要電視網採訪川普26日部分行程，但白宮25日晚間宣布，禁止CNN採訪團隊26日搭乘空軍一號隨行。

CNN原定履行白宮電視採訪團（White House TV press pool）輪值任務，陪同川普搭乘空軍一號前往田納西州觀看大學美式足球比賽。白宮電視採訪團由少數記者輪流組成，負責在空間有限的場合採訪總統，並將取得的資訊分享給其他電視網。

白宮25日晚間發布總統行程通知時，除了宣布禁止CNN搭乘空軍一號，也未列出任何媒體取代CNN，代表這趟行程將沒有電視採訪團成員隨行。

CNN之前遭禁後，福斯新聞、NBC、ABC及CBS拒絕履行輪值任務，直到正常採訪權恢復。電視採訪團25日恢復正常作業，CNN在川普與中國大陸國家主席習近平參觀國家檔案館時，也擔任聯合採訪團的一員。

法官已給予CNN、MS NOW及Politico直到28日的期限，申請初步禁制令；若獲准，將使川普承諾實施的禁令暫停更長時間。目前尚不清楚白宮再度禁止CNN將如何影響訴訟。代表CNN的外部律師先前告訴主播塔珀（Jake Tapper），他認為恢復這些媒體的採訪權，也包括白宮採訪團。

精華 FAQ

  • 白宮在25日晚間公布總統行程時，直接排除CNN隨行，未安排其他媒體遞補，等於讓26日前往田納西州的行程沒有電視採訪團成員同行。

  • 一名法官已阻止政府執行相關禁令，並要求恢復受影響記者的採訪證件；CNN、MS NOW與Politico也被給予到28日申請初步禁制令的期限。

  • 電視採訪團由少數記者輪流負責空間有限場合的採訪，再把資訊分享給其他電視網；但CNN遭禁後，其他台曾拒絕接手輪值，凸顯此次封殺影響整體採訪運作。

白宮 田納西州 川普

上一則

白宮公布川習會成果未提台灣 學者林子立：彼此紅線先擱置

下一則

習近平結束訪美返中 川習年底前可能再會面2次

延伸閱讀

白宮禁媒體掀反彈 電視採訪團停擺 川普直播9分鐘只剩雜音

白宮禁媒體掀反彈 電視採訪團停擺 川普直播9分鐘只剩雜音
川普封殺CNN等3媒體 記者證遭停用、被迫人行道連線報導

川普封殺CNN等3媒體 記者證遭停用、被迫人行道連線報導
法官深夜解除川普禁令 一度被擋3媒體恢復進白宮採訪

法官深夜解除川普禁令 一度被擋3媒體恢復進白宮採訪
白宮推出自有頻道「TRUMP TV」 迎戰電視採訪團停擺

白宮推出自有頻道「TRUMP TV」 迎戰電視採訪團停擺

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了