我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

70歲以上長者常做一事 有助降低失智風險

彭博：F-35戰機零件運返美國轉運香港 落入中國手中

川普傳擬禁柴油出口90天 白宮爆雜音 能源部盼產業減出口

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口9...
Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天。(歐新社)

美國政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天，但美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，目前正與煉油業者討論，「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。

Politico報導，川普政府還在草擬相關命令，但內部對於柴油出口禁令仍有歧見，燃料生產商也已反對，警告短期雖能壓低部分美國地區的柴油價格，長期卻反而會推升未來的燃料價格，因為煉油廠最終會減產以回應流失海外市場，反而推升價格。

美國柴油價格狂漲，已讓共和黨在11月國會期中選舉的選情更為艱困。川普總統已說，他敦促顧問支持柴油出口禁令。

報導引述一位曾與資深白宮官員討論禁令的石油業主管指出，美國總統川普傾向在本周結束前宣布一項禁令，把任何反彈視為「12月的問題」。

白宮高度憂心柴油價格上漲，陷「行動焦慮」

這位人士透露，白宮內部擔心「天快塌下來了，我們得對油價做點什麼」的行動派陣營，無疑已壓倒腦袋較冷靜的陣營。萊特、財長貝森特及內政部長柏根（Doug Burgum）都對全面禁令的構想提出異議。

若美國禁止柴油出口，將是歐巴馬政府2015年解除石油出口禁令以來，美國首度限制能源出口。一些共和黨國會議員、煉油業主管甚至是政府內部官員，都還在試圖說服川普，禁令是個壞主意。

川普政府的一名外部顧問透露，最近幾天已收到政府官員聯繫，尋找禁令的替代選項，官員擔心政府可能不斷延長出口禁令，創下政府干預能源市場的先例，之後民主黨也可能仿效。

報導引述川普的能源顧問說，萊特22日致電能源業執行長，警告可能會在未來幾天推出90天出口禁令，一些執行長立刻致電白宮表達反對，但這位顧問審慎表示，「由於風波甚大，所以（政策仍）可能改變」。

白宮則回應表示，這是假新聞。

禁令內部阻力大，官員力推替代方案

萊特23日出席《經濟學人》舉辦的活動時則說，「我們正與業界討論，希望能以較合作的方式，提高美國的柴油供應，停止油價上漲壓力」，「可行的方式是較簡單的自願合作形式，不動用可能減少煉油產量的強硬手段」。

他也說，美國政界已呼籲出口禁令很長一段時間，川普「總統是在說，我聽到各位的意見了，我們對能壓低柴油價格的所有想法，都持開放意見」，當局未來幾天將釋出更多訊息，但川普還沒針對特定政策作成決定。

彭博資訊引述消息人士指出，萊特23日致電能源業主管，希望認真考慮自願限制出口，並且形容業界若能支持自願選項，可能是抵禦全面禁令的關鍵。

他23日出席另一場由《紐約時報》舉行的活動時說，「沒人想要全面禁令或柴油零出口」，「根本沒討論這件事，（政府）討論的是要如何最有效率地讓美國獲得更多柴油、同時維持汽油和航空燃料等油品的最大流動」。

精華 FAQ

  • Politico報導指出，川普政府正研擬禁止柴油出口90天，目的在於壓低美國能源價格。不過白宮已否認相關消息，且政府內部仍對是否應採全面禁令有明顯分歧。

  • 萊特反對全面禁令，傾向與煉油業者協商，以自願減少柴油出口作為替代方案。他強調，希望以較合作的方式增加國內供應、緩解油價壓力，而非動用可能傷及產量的強硬手段。

  • 燃料生產商認為，短期禁令或許能壓低部分地區柴油價，但長期會讓煉油廠因失去海外市場而減產，反而推升未來燃料價格。官員也擔心此舉會成為政府干預能源市場的先例。

能源部 川普 白宮

上一則

川習將會 共和黨4參議員催放行對台軍售 國務卿回應了

延伸閱讀

美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解

美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解
柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施

柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施
川普：與伊朗官員會談具有成效 支持美禁柴油出口

川普：與伊朗官員會談具有成效 支持美禁柴油出口
共和黨人憂期中選舉敗選 急提降油價方案 拒為伊戰埋單

共和黨人憂期中選舉敗選 急提降油價方案 拒為伊戰埋單

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎
億萬富翁不好過 豪宅曝光、孩子不敢出門「無處可藏」

億萬富翁不好過 豪宅曝光、孩子不敢出門「無處可藏」