川普禁CNN進入白宮 聯合國再嗆主播：妳不該採訪我

川普22日出席聯合國大會後，在甘迺迪國際機場行走時揮手致意。(路透)

美國總統川普 禁止CNN等3家媒體進入白宮 後，22日在紐約聯合國 又斥責到場採訪的CNN主播柯林斯（Kaitlan Collins），稱她不該採訪自己。

衛報報導，柯林斯當天詢問川普，美伊戰爭何時會結束，並援引一項民調稱，三分之二美國人不認為美國正在贏得這場戰爭。川普先說：「很榮幸來到這裡。我很驚訝CNN竟然在這裡採訪我。」接著對柯林斯說：「妳不應該在這裡採訪我。」

川普接著說：「妳說過妳不會採訪我。妳不應該採訪我。」柯林斯則表示，是聯合國允許CNN進入聯合國大會採訪。川普最終仍未回答她的提問。

川普上周宣布禁止CNN、Politico及MS Now進入白宮，並在沒有提出證據的情況下，指控這些媒體「不斷」撰寫及報導「虛構內容和謊言」。三家媒體的記者及其他工作人員19日隨即遭拒進入白宮，之後對川普政府提告，要求停止執行禁令。

川普限制媒體採訪，引發其他媒體機構及第一修正案倡議團體批評，指控他侵犯新聞自由。川普則為自己的決定辯護，稱這項禁令並非「攻擊新聞自由」，而是為了因應「國家安全」威脅。川普最近也曾以「國家安全」為由，為興建凱旋門及白宮宴會廳辯護。