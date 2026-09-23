烏克蘭盼「冬季前停止戰爭」 川普：解決俄烏戰爭速度比想像快

川普總統22日在紐約聯合國總部與烏克蘭總統澤倫斯基(左)會談，雙方都表示戰爭應該儘快在冬季前結束。(路透)

俄烏戰爭持續超過4年半，川普 總統22日在聯合國大會發表演說表示，美國正和俄羅斯 、烏克蘭 的領導人合作，一定會解決，且「發生的速度會比想像還快」。他還說，已將一項俄羅斯制裁法案簽署成法，若有必要，將會動用這項法律。

川普總統22日在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會發表演說，談及伊朗、俄烏戰爭、格陵蘭及人工智慧(AI)等多項議題。

關於俄烏戰爭，他表示，美國正與俄羅斯、烏克蘭的領導人緊密合作，一定會解決這件事，「我想，這發生的速度會比人們想像的還快」。

川普指出，美國持續尋求結束俄羅斯與烏克蘭之間「這場災難性的戰爭」。

他還說，上周將一項制裁俄羅斯的法案簽署成法，向已故聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)致敬。這項法案賦予他開徵關稅的權力，若有必要，他將動用。

他強調：「是時候停止殺戮了。」

川普稍早被媒體問及要傳達給俄羅斯總統普亭的訊息，他回應說，「解決這場戰爭」。

川普總統22日下午再與烏克蘭總統澤倫斯基在紐約聯合國總部會談。澤倫斯基會後表示，他希望俄羅斯與烏克蘭的戰爭能在「冬季之前」結束，並希望川普總統能夠幫助基輔結束這場戰爭。

紐約時報報導，澤倫斯基22日在聯合國大會期間與川普會晤時表示：「我希望我們能夠結束這場戰爭，川普總統將幫助我們結束這場戰爭。」他補充說：「我認為我們需要盡快結束這場戰爭——在冬季之前。」

紐時也報導稱，川普點頭表示贊同，並重複了他的話。

澤倫斯基22日表示，烏軍在過去24小時內又襲擊兩座煉油廠，透過打擊飽受戰爭摧殘的經濟，向克里姆林宮施加了更大的壓力，迫使其結束戰爭。

此前，川普警告稱，俄羅斯「不幸地失去了對其石油行業的控制」，並敦促烏克蘭停止對煉油廠的遠程打擊。

同時，俄羅斯的空襲導致烏克蘭七個州停電，人們越來越擔心，隨著冬季臨近，曠日持久的空襲可能會使成千上萬的人失去取暖。