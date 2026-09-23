川習會前 日相高市早苗紐約晤川普談對中國局勢

聯合國正舉行年會，各國領袖分別出席。日本首相高市早苗(左)22日在紐約聯合國總部與川普總統會面，晤談甚歡。(美聯社)

日本首相高市早苗 22日在紐約與川普 總統會談，這也是兩人自今年3月華府會談後，時隔半年再度面對面會晤。

由於美中領袖會談預計24日登場，雙方也針對中國及亞洲安全情勢交換意見。

FNN報導，川普在會談一開始表示，能夠在紐約與日本首相同席「感到非常榮幸」，並透露自己一直關注高市的支持率。

他稱讚高市取得「非常出色的成績」，並表示高市未來將以極為優秀的日本首相「在歷史上留名」，同時以「強悍、聰明」(tough and smart)形容高市。

高市則強調，在亞洲安全保障環境日益嚴峻之際，兩人在聯合國總部舉行領袖會談，本身就具有向國際社會展現日美同盟緊密關係的意義。高市向川普表示，她希望透過再次舉行會晤向世界展示「我們聯盟的牢固性」。

高市在紐約會晤表示，感謝川普的領導以及我自身的領導，「我們在人工智慧、半導體和關鍵礦產等領域的雙邊經濟安全合作一直在穩步推進。」高市與川普的會晤持續了近40分鐘，會晤在聯合國大會期間舉行，正值中國國家主席習近平抵達華盛頓進行為期三天的國事訪問的前一天。

除了安全議題之外，高市提半導體及關鍵礦物等領域，強調日美正在持續推進經濟安全保障合作。

高市同時向川普說明日前日本內閣改組情況。她表示，這次改組幅度相當大，18名閣員中有10人更換，但向美方強調，美國政府主要對口的日方官員均獲留任。

高市並點名外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、經濟產業大臣赤澤亮正及防衛大臣小泉進次郎，表示希望今後進一步深化日美政策負責人之間的關係，持續鞏固日美同盟。

稍早前一天，日本外務大臣茂木敏充與國務卿魯比歐，21日在紐約短暫交換意見10分鐘左右，其中也提到中國相關議題、印太地區與伊朗局勢。茂木就荷莫茲海峽強調，「無需額外費用、自由且安全航行的重要性」。雙方確認日美將持續密切溝通。

除此外關於美國制裁國際刑事法院(ICC)的日本籍院長赤根智子，茂木也向魯比歐說明日本的立場。「日本經濟新聞」報導，日本政府相關人士表示，「沒辦法透露詳情，不過茂木說明日本的立場，也就是一直以來支持法治的重要性」。

魯比歐主張解散ICC，並主導制裁赤根。他曾經表態反對ICC，形容ICC為「一個凌駕如美國主權國家的法院及憲法，並被賦予逮捕我國公民權限的常設世界法院」。