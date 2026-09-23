戰時踏美國領土 伊朗總統聯大演講、行程將嚴格限制

CNN報導，美伊戰爭尚未落幕，伊朗 總統裴澤斯基安預計22日啟程，率領代表團赴紐約出席聯合國 大會，罕見在處於戰爭狀態之際踏上敵國領土，這種情況近年來前所未見。川普政府雖同意伊朗核心代表團入境，卻祭出嚴格行動及購物限制。

伊朗國營媒體已證實裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)22日赴紐約，伊朗外長阿拉奇21日已率先抵達紐約。根據報導，裴澤斯基安將在23日在聯合國大會上發表講話，並與外國領導人、伊朗僑民、美國專家和智庫成員舉行會晤。

伊朗是聯合國創始會員國之一，數十年來持續派員出席聯合國大會，近年則由總統率團參加。美國國務院表示，今年伊朗代表團規模將比2025年、也就是美伊戰爭爆發前縮小，目前確切成員尚未公布。

美國國務院表示，基於美國身為聯合國東道國所負義務，伊朗核心代表團將獲准出席聯合國大會高階會議周，但代表團在美期間將受到旅行限制，並依照美方制裁政策，不得購買奢侈品及其他受限制商品。

「聯合國總部協定」第11條明定，美國當局「不得設置任何障礙」，妨礙聯合國官員或會員國代表往返紐約聯合國總部。

美國官員透露，聯合國大會期間，裴澤斯基安的維安將由美國特勤局負責，其他伊朗代表則由國務院外交安全局保護，紐約市警察局情報局、警探及公路巡警也將提供支援。

美國國務院官員表示，伊朗代表獲准入境的目的「嚴格限定」於代表伊朗出席聯合國活動，所有活動也只能與聯合國事務有關。若要離開聯合國總部、甘迺迪國際機場及伊朗駐聯合國代表團設施周邊地區，必須事先向國務院申請並取得批准。

川普政府去年就曾限制赴紐約出席聯大的伊朗官員活動範圍，並禁止伊朗外交官前往好市多(Costco)等會員制量販店或購買奢侈品，相關政策今年仍然有效。

CNN指出，伊朗數十年來即使在美伊關係高度緊張時仍持續出席聯合國大會，但今年情況格外特殊。